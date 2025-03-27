《浪漫醫生金師傅》售後！為慶祝「恩卓」金旻載退伍，韓石圭、李聖經、蘇珠妍等人齊聚，劇迷敲往第四季！

昨日（26）金旻載在 IG 限時動態上傳與《浪漫醫生金師傅》韓石圭、李聖經、蘇珠妍、鄭智安等人的合照，而李聖經也轉發並寫下：「祝賀我們旻載退伍♥」

《浪漫醫生金師傅》以石垣醫院為背景，講述天才醫生金師傅（韓石圭 飾）帶領弟子們成長為真正醫生的故事，第一季在2016年播出，當時由柳演錫和徐玄振主演，第二季（2020年）和第三季（2023年）男女主角則換成安孝燮和李聖經，在第三季中姜東柱（柳演錫 飾）亮相，再加上最後一集出現尹瑞貞（徐玄振 飾）的背影，也讓許多觀眾猜測是不是要拍第四季！



隨著《浪漫醫生金師傅》演員們合照公開，也讓許多劇迷紛紛表示：「可以拍第四季了吧」、「敲碗第四季」、「時間過得好快！恩卓護理師都退伍了」、「希望徐玄振回來！大家一起出演第四季」、「石垣真的是溫暖的大家庭」、「編劇快點寫劇本吧」、「一定要拍第四季啊」等等。

另外，金旻載在2023年9月進入訓練所，之後在陸軍軍樂隊服現役。本月17日正式退伍，他也通過經紀公司表示：「感謝等待我的粉絲們，通過軍隊生活，我得到了很多寶貴的經驗，也學到很多東西。我會通過各種活動更加忙碌地活動，來報答大家的喜愛。」



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