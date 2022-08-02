《非常律師禹英禑》「權敏宇」這角色必須存在的原因！觀眾：「英禑要經歷的考驗本身、感到現實的角色」

熱播劇《非常律師禹英禑》收視不斷攀升，話題性也越來越高，其他配角也都引發不少注意。

劇中，飾演「權敏宇」的朱鐘赫，他在法學院時期被稱為「權謀術數」，有著過度的競爭意識與生存本能。他公平看待禹英禑（朴恩斌 飾），甚至視其為競爭對手的同時卻又不滿眾人對她的照顧，內心糾葛萬分。每次禹英禑覺得自己要成為大人的時候，權敏宇都在，也讓不少觀眾認為這角色必須存在。



權敏宇問禹英禑有沒有自己準備過飯菜，之後禹英禑就自己打包飯捲回家。



權敏宇看到李濬浩（姜泰伍 飾）和崔秀妍（河允景 飾）說他們倆是俊男美女，而禹英禑就決定要去確定自己的心意。



權敏宇說禹英禑是走後門、不公平就業，禹英禑就跟爸爸說要獨立。



這也讓有追劇的觀眾們表示：「在這部電視劇中，權敏宇是必不可少的角色。雖然是狗崽子，但也是必需的，爲了英禑更好的未來」、「禹英禑要經歷的社會集合體」、「雖然不是反派角色，但是感覺像是展現我們社會各個面貌中的一部分，製作得很好的角色」、「如果沒有權敏宇的話，說實話肯定是非常不現實的電視劇」、「完全同感」、「看著權敏宇，我也開始反省自己是不是對某個人那麼做了」等。

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