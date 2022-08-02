《非常律师禹英禑》「权敏宇」这角色必须存在的原因！观众：「英禑要经历的考验本身、感到现实的角色」

热播剧《非常律师禹英禑》收视不断攀升，话题性也越来越高，其他配角也都引发不少注意。

剧中，饰演「权敏宇」的朱钟赫，他在法学院时期被称为「权谋术数」，有著过度的竞争意识与生存本能。他公平看待禹英禑（朴恩斌 饰），甚至视其为竞争对手的同时却又不满众人对她的照顾，内心纠葛万分。每次禹英禑觉得自己要成为大人的时候，权敏宇都在，也让不少观众认为这角色必须存在。



权敏宇问禹英禑有没有自己准备过饭菜，之后禹英禑就自己打包饭卷回家。



权敏宇看到李浚浩（姜泰伍 饰）和崔秀妍（河允景 饰）说他们俩是俊男美女，而禹英禑就决定要去确定自己的心意。



权敏宇说禹英禑是走后门、不公平就业，禹英禑就跟爸爸说要独立。



这也让有追剧的观众们表示：「在这部电视剧中，权敏宇是必不可少的角色。虽然是狗崽子，但也是必需的，爲了英禑更好的未来」、「禹英禑要经历的社会集合体」、「虽然不是反派角色，但是感觉像是展现我们社会各个面貌中的一部分，制作得很好的角色」、「如果没有权敏宇的话，说实话肯定是非常不现实的电视剧」、「完全同感」、「看著权敏宇，我也开始反省自己是不是对某个人那么做了」等。

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