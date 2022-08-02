《少年法庭》確定製作第二季！期待原班人馬回歸，導演還曾透露：「可以描寫沈恩錫和黃始木的對決」

《少年法庭》講述厭惡少年犯的法官沈恩錫（金憓秀 飾）在地方法院少年法庭上任時遇到的少年犯罪和圍繞他們的故事。

以實際事件爲主題的插曲和虛構故事，既真實又有深度的故事抓住觀眾的心。從今年2月底公開到4月為止，在韓國、海外地區都受到高度關注。而《少年法庭》只有短短10集，也讓不少觀眾都在敲碗第二季。



1日，據 블로터 報導：「《少年法庭》第二季將於今年8～9月之間投入事前準備。事前準備是指拍攝前準備製作階段，包括製作組的構成、角色確定、裝備準備、劇本製作等全過程。」



而第二季的製作一樣由洪鍾燦導演執導，今年2月他就曾暗示第二季的可能性。採訪中表示：「第二季從少年犯的立場出發，描繪少年犯的環境、他們所處的故事，雖然他們去了少年院接受教化，但為何無法『重生』，針對少年犯身處的環境，去描繪那些少年犯的故事。」



洪鍾燦導演也透露過：「如果曹承佑能夠特別出演的話，應該可以描寫沈恩錫和黃始木（曹承佑 飾）的對決。」表達了想讓《秘密森林》的檢察官黃始木和《少年法庭》的法官沈恩錫出現在同個場景裡的想法。大家...應該也很想看他們演技大對決吧！也希望在找上禹英禑（朴恩斌 飾）啦～



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