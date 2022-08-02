兩位門面擔當啊～原來LOVELYZ美珠與GFRIEND Sowon是閨密，合拍拍貼一起追「演員金韶情」首部作品

兩位也都是腿長代表啊～

在GFRIEND解散之後，已轉往演員發展的Sowon（所願）上月底在IG發布了與美珠（Lovelyz出身）的合照，曝光了這對「跨團門面擔當」的友誼。

其實早在今年2月Sowon於VLIVE直播時，美珠就曾以Lovelyz帳號收看並留言。兩人聊起彼此是如何結緣的，契機是在歌謠大祭〈Hush〉舞台*，美珠稱Sowon見到自己很激動的表示「想和姐姐變親近」，結果卻被頻頻Sowon反駁：「我不是這那種個性的。我說過那種話嗎？」兩個人鬥嘴來鬥嘴去，Sowon自己也覺得好笑。

Sowon接著爆料更多細節，說她當時覺得美珠有點奇怪、獨特又有趣，和自己不太一樣，講完就馬上收到美珠kakao Talk訊息「死亡威脅」，要她不要再講下去～XD Sowon還抱怨美珠不太看kakao Talk，有時候想約都約不成。



*2018年KBS歌謠大祭，Red Velvet Joy、GFRIEND Sowon、Oh My Girl Jiho（祉呼）、TWICE子瑜與MOMOLAND妍雨，合作miss A〈Hush〉翻唱舞台



4月，Sowon直接帶上美珠一起直播啦！美珠跳起GFRIEND〈二分之一〉，後來就一起收看《Queendom2》，兩個人邊看邊聊，Sowon說她特地洗了頭髮，美珠說在美容室見到了GFRIEND銀河（Eunha）……



上月22日兩人不僅到自助照相館合照也一起吃飯，27日又合體了，從限時動態可見美珠再度來到Sowon家，兩個人一起收看了Sowon轉型成「演員金韶情」的首部作品《毛骨悚然的同居》，可愛的是Sowon不知道在笑什麼，美珠回她：「專心一點！」



美珠與Sowon這對組合，有粉絲說是「門面擔當閨密」、「長腿閨密」，相當喜歡兩人的相處，不過也有人稱她們是「解散團閨密」，看了些許令人感傷，因為GFRIEND與Lovelyz相繼於去年解散。

另外，由於Sowon昨（1）日傳出離開演員公司IOK Company‎，未來去向還不得而知讓粉絲相當擔心，但有一些粉絲開始懷抱希望她轉投VIVIZ所屬的Big Planet Made娛樂，如此一來GFRIEND的合體就更有機會了。

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