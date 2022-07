《非常律師禹英禑》居然有原型！參考了這位超厲害女性動物學家

《非常律師禹英禑》劇本並非完全虛構,而是有原型!

《非常律師禹英禑》不僅在韓國引爆收視熱潮,也在Netflix平台上備受關注,成為了ENA開台以來最火爆的作品,收視率一度超過無線台電視劇,且每回播出都在刷新自身紀錄。 這部出色的作品全靠編劇的憑空想像嗎?並不是,據韓國日報報導稱,劇組參考了Colorado State University的Temple Grandin教授,創造出了「禹英禑」這個角色。



Temple Grandin教授是一個傳奇,患有「亞斯伯格綜合征」的她也是一名全球知名的動物學家,致力於宣導自閉症、併發明瞭Hug machine給過度敏感的人。



