《非常律師禹英禑》居然有原型！參考了這位超厲害女性動物學家

《非常律師禹英禑》劇本並非完全虛構，而是有原型！

《非常律師禹英禑》不僅在韓國引爆收視熱潮，也在Netflix平台上備受關注，成為了ENA開台以來最火爆的作品，收視率一度超過無線台電視劇，且每回播出都在刷新自身紀錄。 這部出色的作品全靠編劇的憑空想像嗎？並不是，據韓國日報報導稱，劇組參考了Colorado State University的Temple Grandin教授，創造出了「禹英禑」這個角色。



Temple Grandin教授是一個傳奇，患有「亞斯伯格綜合征」的她也是一名全球知名的動物學家，致力於宣導自閉症、併發明瞭Hug machine給過度敏感的人。



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Day 18: Someone with autism

Claire Danes in Temple Grandin (HBO, 2010) pic.twitter.com/gjMIqEfvYj — Fully Adult Human (@KiterEdwards) June 17, 2022

Temple Grandin教授曾經在TED演講中說過自己是一個視覺思考者（visual thinker），她通過圖像來思考，「我在圖形處理方面的腦神經很發達」（作為交換，我的社交神經發育遲緩）」。 教授發達的視覺思維能力，使她能夠洞察動物的心理。動物用圖像，聲音，氣味思考，而非語言。她這一系列對動物學領域的貢獻獲得了學界的認可，還被時代週刊評為2010年100位「全球最具影響力人物」。後期，以Temple Grandin教授為原型的電影、書籍陸續上市，韓國也編排了關於她人生經歷的話劇。



擔任《非常律師禹英禑》顧問的金炳建教授在接受《韓國日報》採訪時表示：「部份自閉高階患者會在某一特定領域里展現非凡的才能，禹英禑的法庭戲其實參考了Temple Grandin教授的TED演講。」金炳建教授於去年7月至今年5月一直和編劇文智媛一起創作「禹英禑」，讓人物形象更加立體、真實，既要展現日常生活中禹英禑的自閉傾向，也要在法庭戲裡突顯她的驚人才能。



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