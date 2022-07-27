《非常律师禹英禑》居然有原型！参考了这位超厉害女性动物学家

《非常律师禹英禑》剧本并非完全虚构，而是有原型！

《非常律师禹英禑》不仅在韩国引爆收视热潮，也在Netflix平台上备受关注，成为了ENA开台以来最火爆的作品，收视率一度超过无线台电视剧，且每回播出都在刷新自身纪录。 这部出色的作品全靠编剧的凭空想像吗？并不是，据韩国日报报导称，剧组参考了Colorado State University的Temple Grandin教授，创造出了「禹英禑」这个角色。



Temple Grandin教授是一个传奇，患有「亚斯伯格综合征」的她也是一名全球知名的动物学家，致力於宣导自闭症、并发明了Hug machine给过度敏感的人。



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Day 18: Someone with autism

Claire Danes in Temple Grandin (HBO, 2010) pic.twitter.com/gjMIqEfvYj — Fully Adult Human (@KiterEdwards) June 17, 2022

Temple Grandin教授曾经在TED演讲中说过自己是一个视觉思考者（visual thinker），她通过图像来思考，「我在图形处理方面的脑神经很发达」（作为交换，我的社交神经发育迟缓）」。 教授发达的视觉思维能力，使她能够洞察动物的心理。动物用图像，声音，气味思考，而非语言。她这一系列对动物学领域的贡献获得了学界的认可，还被时代周刊评为2010年100位「全球最具影响力人物」。后期，以Temple Grandin教授为原型的电影、书籍陆续上市，韩国也编排了关於她人生经历的话剧。



担任《非常律师禹英禑》顾问的金炳建教授在接受《韩国日报》采访时表示：「部份自闭高阶患者会在某一特定领域里展现非凡的才能，禹英禑的法庭戏其实参考了Temple Grandin教授的TED演讲。」金炳建教授於去年7月至今年5月一直和编剧文智媛一起创作「禹英禑」，让人物形象更加立体、真实，既要展现日常生活中禹英禑的自闭倾向，也要在法庭戏里突显她的惊人才能。



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