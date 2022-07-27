時隔15年的重逢！被少女時代帶過的寶寶今年15歲了，「姐弟」相認場景太好哭了

故人相見總是那麼催淚。

26日播出的《少時貪探》中節目組為少女時代的成員們安排了一場跨越15年的故人會面，惹得眾人落淚。 成員們為了尋找任務中的「惡魔」前往15年前一起住過的宿舍，而「惡魔」就是Yuri，以毫無眼力見而聞名的孝淵竟然第一時間就懷疑到了Yuri，Yuri不可置信地表示自己竟然是被孝淵發現的。

眾人分完房間之後又接到了為驚喜客人準備自製漢堡的任務，大家分工合作，有條不紊地完成了手製漢堡，並迎來了神秘客人。 竟然是在綜藝節目《Hello Baby》裡被少女時代姐姐們陪玩過的寶寶慶山，15年過去了，慶山已經從寶寶長大成了少年，看到他之後姐姐們非常驚訝，不斷確認：「你是慶山？ 真的要哭了。」 慶山第一次學走路是在少女時代姐姐們的陪伴之下，一周歲生日宴也是姐姐們精心準備的......Tiffany回想著過去，說道：「比我們個子還要高，當年我們才20歲。」 慶山也給姐姐們帶來了禮物，眾人看到之後再次忍不住流淚。 Yuri還稱：「謝謝你健康地長大，時隔15年再次相遇太有意義了。」 Sunny詢問慶山是否有女友，慶山也爽快回答「有」。



只是沒過多久就出現了突發狀況，隨著門鈴響起，又一位「慶山」登場了，少女時代需要找到真正的慶山，潤娥吐槽道：「剛才白哭了。」 Tiffany說：「第二位慶山我們也要哭著迎接才行。」 接二連三一共三位慶山登場，姐姐們一時無法分辨。

雖然過去了15年，但少女時代和慶山畢竟相處了很久，在眾人的火眼金睛之下很快就找到了真正的慶山，是2號，而3號則是一名童星，曾在《Hello Baby》之「SHINee篇」中亮相過。





Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞