16歲曾和金南佶合作過《名不虛傳》，近日則因新聞圖頻上熱帖！網友：「有姜漢娜＋金裕貞的感覺」

顏值即正義！

還記得去年（2021年）在《那年，我們的夏天》飾演「NJ」的盧正義嗎？2001年出生的她今年21歲。9歲開始演戲，陸續出演《神的測驗》、《皮諾丘》、《獄中花》、《名不虛傳》、《魔女的法庭》、《魔女的法庭》、《偉大的Show》、《重回18歲》等作品。

今年4月，她成為SBS《人氣歌謠》的主持人，搭檔TOMORROW X TOGETHER成員崔然竣、演員徐范俊。而近期，盧正義頻上熱帖，全因為「新聞圖」。







首先，是本月（7月）19日舉行的「第1屆青龍系列大獎」。盧正義以一襲白色禮服亮相，高雅又有氣質。









再來，是25日出席《緊急迫降》試映會的新聞圖。看到這些照片，網友們紛紛留言：「有姜漢娜＋金裕貞的感覺」、「真的像洋娃娃一樣」、「臉好小好精緻」、「以前就很漂亮，現在更漂亮了」、「有好好長大」等。



盧正義此次出席《緊急迫降》試映會，由主演之一並合作過《名不虛傳》的金南佶邀請。她在限時動態分享與金南佶的合照並表示：「金南佶前輩是我非常感謝的人！在拍攝《名不虛傳》的時候，他是最照顧我的人，讓我再次感受到片場的歡樂和表演的樂趣。即使過了這麼多年，也沒有忘記邀請我，真的很感謝。依然很親切的前輩…《緊急迫降》也是最棒的。說不出話...不看的話大家都會後悔的...真的...（真心）」

盧正義於16歲時出演《名不虛傳》，在劇中飾演「吳荷拉」，與男主角金南佶有不少對手戲。當時的盧正義還有著Baby Face，但笑起來可以看到清晰的梨渦，非常可愛。

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