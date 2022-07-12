【有片】《非常律師禹英禑》原來這個打招呼方式由「董格拉米」自創！目前正在和潤娥拍攝電影，曾獲「百想」女子綜藝獎

禹 to the 英 to the 禑，董 to the 格 to the 拉米，哈！

甫播出4集便挾著超高人氣及話題性的ENA水木劇（週三、四）《非常律師禹英禑》，由朴恩斌主演。劇情描述智商高但情商低，有自閉障礙的「禹英禑」，來到大型律師事務所的生存記。觀眾們紛紛變成「英禑媽媽」，為英禑應援。

在學生時期，英禑被其他同學霸凌，同班同學董格拉米挺身而出。因緣際會下，兩人變成至親。

우영우&동그라미 인사법

시작하는 그라미 억양에 따라 영우도 조금씩 달라지네ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/tDvVVjdWgy — 오보오보 (@ohbo_ohbo) July 8, 2022

成年後，兩人依然是彼此的支柱。而她們見面的時候，一定都會很有節奏地「打招呼」：「禹 to the 英 to the 禑」、「董 to the 格 to the 拉米」、「哈！」（不管看幾次都覺得超可愛！）

在劇中飾演古靈精怪的「董格拉米」的演員，是1996年出生的朱玄英。2018年以網路劇出道，《非常律師禹英禑》是她出演的第一部電視劇，接下來她將與李瑞鎮、郭善英等人合作tvN新劇《藝人經紀人生存記》。

而前面提到的打招呼方式，其實是朱玄英自創的！朴恩斌在採訪時表示，原本的台詞是：「董董格拉米，禹英禑英禑」，但朱玄英提出「禹 to the 英 to the 禑，董 to the 格 to the 拉米」這樣的想法。所以，這個打招呼方式就是董格拉米教給禹英禑的，按照她的創意，誕生了現在的打招呼方式。

目前，朱玄英正在拍攝電影《2點的約會》，與潤娥、安普賢等人合作。潤娥在個人Instagram限時動態分享了朱玄英的近況，潤娥問：「哦，妳是董格拉米吧？」朱玄英轉頭過來，開口就是：「董 to the 格 to the 拉米」，並搭配招牌動作，讓潤娥忍不住打上「可愛的玄英」的文字。

值得一提的是，去年（2021年）朱玄英固定出演Coupang Paly綜藝節目《SNL Korea》，今年就以該節目獲得「百想藝術大賞」之「女子綜藝獎」，不禁要感嘆：「真的是人才啊！」期待朱玄英更加閃耀的未來～

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