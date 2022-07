【有片】《非常律師禹英禑》原來這個打招呼方式由「董格拉米」自創！目前正在和潤娥拍攝電影，曾獲「百想」女子綜藝獎

禹 to the 英 to the 禑,董 to the 格 to the 拉米,哈!

甫播出4集便挾著超高人氣及話題性的ENA水木劇(週三、四)《非常律師禹英禑》,由朴恩斌主演。劇情描述智商高但情商低,有自閉障礙的「禹英禑」,來到大型律師事務所的生存記。觀眾們紛紛變成「英禑媽媽」,為英禑應援。

在學生時期,英禑被其他同學霸凌,同班同學董格拉米挺身而出。因緣際會下,兩人變成至親。

우영우&동그라미 인사법

시작하는 그라미 억양에 따라 영우도 조금씩 달라지네ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/tDvVVjdWgy — 오보오보 (@ohbo_ohbo) July 8, 2022

成年後,兩人依然是彼此的支柱。而她們見面的時候,一定都會很有節奏地「打招呼」:「禹 to the 英 to the 禑」、「董 to the 格 to the 拉米」、「哈!」(不管看幾次都覺得超可愛!)

在劇中飾演古靈精怪的「董格拉米」的演員,是1996年出生的朱玄英。2018年以網路劇出道,《非常律師禹英禑》是她出演的第一部電視劇,接下來她將與李瑞鎮、郭善英等人合作tvN新劇《藝人經紀人生存記》。

而前面提到的打招呼方式,其實是朱玄英自創的!朴恩斌在採訪時表示,原本的台詞是:「董董格拉米,禹英禑英禑」,但朱玄英提出「禹 to the 英 to the 禑,董 to the 格 to the 拉米」這樣的想法。所以,這個打招呼方式就是董格拉米教給禹英禑的,按照她的創意,誕生了現在的打招呼方式。

目前,朱玄英正在拍攝電影《2點的約會》,與潤娥、安普賢等人合作。潤娥在個人Instagram限時動態分享了朱玄英的近況,潤娥問:「哦,妳是董格拉米吧?」朱玄英轉頭過來,開口就是:「董 to the 格 to the 拉米」,並搭配招牌動作,讓潤娥忍不住打上「可愛的玄英」的文字。

值得一提的是,去年(2021年)朱玄英固定出演Coupang Paly綜藝節目《SNL Korea》,今年就以該節目獲得「百想藝術大賞」之「女子綜藝獎」,不禁要感嘆:「真的是人才啊!」期待朱玄英更加閃耀的未來~

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞