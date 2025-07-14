《我的鄰居是惡魔》公開最新海報！安普賢「太平洋」寬肩360度「保護」潤娥，上演搞笑驚悚化學反應

演員安普賢即將透過新電影《我的鄰居是惡魔》展現與以往截然不同的面貌。

CJ ENM於今日（14日）公開了安普賢在片中飾演「青年無業遊民吉久」的劇照，引發影迷熱烈討論。 公開的劇照中，安普賢以高大魁梧的身材，完全擋住飾演「善智」的潤娥（少女時代），臉上卻帶著驚恐不已的表情，讓人好奇究竟發生了什麼狀況。



《我的鄰居是惡魔》是一部結合惡魔附身題材的喜劇片，講述失業後過著平淡日子的青年「吉久」，因為某個荒唐的兼職工作，負責在凌晨時分監視每到深夜就變身為「惡魔」的「善智」（潤娥 飾），進而展開一段被榨乾靈魂的奇妙經歷。 這也是憑藉電影《極限逃生》（2019）創下942萬觀影人次票房神話的導演李相槿最新執導作品。

在片中，安普賢飾演的「吉久」，意外得知「善智」白天與夜晚判若兩人的秘密，於是開始擔任她的「守護者」，展開艱難又啼笑皆非的深夜工作。 安普賢透過這個角色，將從像杜賓犬般可靠守護善智的模樣，到被善智氣勢完全壓制、彷彿黃金獵犬般聽話的可愛反差，預計將再度擄獲觀眾的心。



安普賢過去憑藉《露梁：死亡之海》、《辣手警探2》及電視劇《財閥X刑警》等作品在大銀幕與小螢幕間展現強烈存在感，這次將在《我的鄰居是惡魔》中挑戰截然不同的角色，備受期待。

導演李相槿也對安普賢給予高度讚賞，表示：「第一次見到他就覺得，他是個充滿壓倒性魅力的人。 接觸後發現他其實非常溫暖，我想觀眾看完電影後，會從被善智的魅力吸引，最後卻被吉久的餘韻深深打動。」



安普賢則分享拍攝心情：「一開始對這角色其實很苦惱，不知道要怎麼詮釋。 但和導演聊過之後，發現這角色就像是導演的化身，於是決定完全跟著導演的指導走。 因為原本就有運動習慣，沒有特別為了角色再練身材。 很感謝大家對我和潤娥身高、體格差的『化學反應』給予許多關注。」

安普賢與潤娥將如何在這部既搞笑又驚悚的惡魔題材中碰撞出新火花，令影迷充滿期待。

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