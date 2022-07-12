《偶像愛豆大會》時隔2年重啟7月末錄製！偶像名場面神圖又要來了XD

深受粉絲喜愛的 MBC《偶像運動大會》時隔兩年將在中秋節回歸！

MBC發佈官方聲明，稱：「將於7月30日、8月1日錄製《偶像運動大會》中秋特輯。 」7月30日在位於首爾上岩洞的MBC公開大廳錄製，8月1日在高陽體育館進行。

《偶像運動大會》是MBC招牌節目之一，但「2020 春節特輯」後受COVID-19疫情影響而中斷，一轉眼就過去了2年。 如今隨著韓國疫情政策的放開，節目時隔兩年宣告回歸！這也是繼「2019 中秋特輯」後，暌違3年的中秋特輯，消息一傳開，就引起粉絲期待。

《偶像運動大會》邀請愛豆們參加，讓他們展開田徑、體操、射箭等多種體育競賽的對決。 眾所周知，「愛豆運動大會」別稱「相親大會」，聚集了許多愛豆的地方就會有我們觀眾不知道的彎彎繞繞，只有愛豆自己才能感受得到，比如男愛豆和女愛豆之間的粉紅氣流。 EXID成員惠潾做客《Video Star》時候就曾爆料愛豆們在運動大會上粉紅氣流亂竄的內幕。 她透露所有愛豆集聚的開幕式和閉幕式最能嗅到曖昧的味道，互有好感的愛豆們會互相用深情的目光看著對方，或是假裝不經意地走過悄悄碰觸對方，摸一摸對方的手之類的。 已經參加多好幾屆運動會的惠潾就憑藉這些細節證據察覺到多對愛豆曖昧CP，甚至是背地裡偷偷交往的CP。



此外，《偶像運動大會》也是出神圖的好節目，TWICE子瑜、Red Velvet Irene都有神仙顏值的美照曝光，不知道今年又有哪位愛豆會創造出全新的出圈神圖呢？



맞다 아육대 하면 카메라 렌즈 맞힌 아이린이 레전드... pic.twitter.com/ExA3tIdxbi — 하삡 (@hyuntopia143) October 2, 2020

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