【有片】《非常律师禹英禑》原来这个打招呼方式由「董格拉米」自创！目前正在和润娥拍摄电影，曾获「百想」女子综艺奖

禹 to the 英 to the 禑，董 to the 格 to the 拉米，哈！

甫播出4集便挟著超高人气及话题性的ENA水木剧（周三、四）《非常律师禹英禑》，由朴恩斌主演。剧情描述智商高但情商低，有自闭障碍的「禹英禑」，来到大型律师事务所的生存记。观众们纷纷变成「英禑妈妈」，为英禑应援。

在学生时期，英禑被其他同学霸凌，同班同学董格拉米挺身而出。因缘际会下，两人变成至亲。

우영우&동그라미 인사법

시작하는 그라미 억양에 따라 영우도 조금씩 달라지네ㅋㅋㅋ pic.twitter.com/tDvVVjdWgy — 오보오보 (@ohbo_ohbo) July 8, 2022

成年后，两人依然是彼此的支柱。而她们见面的时候，一定都会很有节奏地「打招呼」：「禹 to the 英 to the 禑」、「董 to the 格 to the 拉米」、「哈！」（不管看几次都觉得超可爱！）

在剧中饰演古灵精怪的「董格拉米」的演员，是1996年出生的朱玄英。2018年以网路剧出道，《非常律师禹英禑》是她出演的第一部电视剧，接下来她将与李瑞镇、郭善英等人合作tvN新剧《艺人经纪人生存记》。

而前面提到的打招呼方式，其实是朱玄英自创的！朴恩斌在采访时表示，原本的台词是：「董董格拉米，禹英禑英禑」，但朱玄英提出「禹 to the 英 to the 禑，董 to the 格 to the 拉米」这样的想法。所以，这个打招呼方式就是董格拉米教给禹英禑的，按照她的创意，诞生了现在的打招呼方式。

目前，朱玄英正在拍摄电影《2点的约会》，与润娥、安普贤等人合作。润娥在个人Instagram限时动态分享了朱玄英的近况，润娥问：「哦，你是董格拉米吧？」朱玄英转头过来，开口就是：「董 to the 格 to the 拉米」，并搭配招牌动作，让润娥忍不住打上「可爱的玄英」的文字。

值得一提的是，去年（2021年）朱玄英固定出演Coupang Paly综艺节目《SNL Korea》，今年就以该节目获得「百想艺术大赏」之「女子综艺奖」，不禁要感叹：「真的是人才啊！」期待朱玄英更加闪耀的未来～

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