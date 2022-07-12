《Running Man》宋智孝企圖摸金鍾國的胸，HAHA吐槽全昭旻「渴求自己」！韓媒批：毫無邊界感

韓媒點名批評《Running Man》中的身體接觸場景和低俗語另人不適。

「Newsen」報道了上週播出的節目《Running Man》，並指出其中存在的問題。節目中全昭旻看到HAHA戴眼鏡覺得很不習慣，吐槽對方：「歐巴為什麼要戴眼鏡。」 HAHA反駁：「不知道什麼時候起看到你會有壓力，（你們）知道她很渴求我嗎？」之後宋智孝看到HAHA的光頭又說：「我也想嘗試歐巴的髮型。」誰知HAHA說了一句：「XX，別這樣。」



節目官方LOVELINE宋智孝和金鍾國的身體接觸也越來越多，宋智孝把手放進金鍾國T恤的袖子裡，說「這也太透了」，聽得一旁的劉在錫尷尬地說：「透一點也不錯，但把手放進去有點...」 宋智孝聽完之後卻故意把手伸向金鍾國的胸部，一邊做出要摸的動作一邊說：「那摸胸的話會怎樣？」嚇得金鍾國連忙稱：「胸部看不見，為什麼要說這些。」



相關場景播出後就被韓媒吐槽「毫無邊界感」，竟然會在對方沒有許可的情況下就碰觸身體，以往綜藝節目中出現女嘉賓觸碰男嘉賓身體的場景都以「搞笑」輕鬆帶過，但若是性別對換，就一定引發罵戰。 雖然關係越親密，邊界感越模糊，但作為觀眾，其實大家並不知道RM成員們之間的關係有多緊密，分不清哪些行為是越界，哪些行為只是開玩笑，既有將此場景當做笑話一笑而過的觀眾，自然也有認為他們毫無分寸，看得不舒服的觀眾。



低俗語也是同樣的問題，成員私下的交談習慣會不自覺帶入節目，經常出現一些連字幕都無法標識的低俗語，難道說了這些語句就能顯示出成員關係更親密嗎？ 髒話肯定不能說，但也不能代表羞辱、貶低他人的話就適合出現在綜藝節目裡。「Newsen」指出《Running Man》作為國民綜藝，並且播出時間為週日下午5點（韓國時間），有不少未成年觀眾會收看，這樣會讓他們產生一種「只要關係好，就可以做出這種行為，說出這種話」的錯誤認知，即使是綜藝也不能僅僅為了引人發笑而毫無邊界意識。

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