LE SSERAFIM 在《人氣歌謠》首次以5人體制表演！韓網友：「5人的舞台看起來更好、沒有空虛的感覺」

LE SSERAFIM 成員金佳覽（Garam）因在準備出道的過程中，受到各種謠言的攻擊，心理上經歷困難。

日前，SOURCE MUSIC 方面表示：「本公司與金佳覽進行討論，决定暫時中斷活動，集中精力治療受傷的心靈。在金佳覽恢復後回歸前，LE SSERAFIM 暫時以5人體制進行活動。」（延伸閱讀：LE SSERAFIM金佳覽將暫時中斷活動，組合以5人體制進行活動）



22日，LE SSERAFIM 首次以5人體制登上《人氣歌謠》進行〈FEARLESS〉打歌。導入的部分由許允真演唱，第二節副歌則改由洪恩採演唱。



舞台一公開，在網路上引發熱烈討論，網友們更紛紛表示：「完美到絲毫感覺不到空白」、「忙內更突出了，舞蹈也是5個人更乾淨利落」、「比想象中好多了」、「隊形還是單數比較好看」、「恩採來到中間感覺更好」、「成員們爲了修改舞蹈應該很辛苦吧！5個人一起做舞台更好，就這樣一直走下去」、「世界觀那有什麼重要的，就選5個人吧」、「拋開所有爭議，5人隊形更好」、「好像可以去掉他」、「真的一點也感覺不到空位」等等。

有網友還剪輯了對比：

[SIDE BY SIDE] 080522 & 220522 인기가요 #르세라핌 FEARLESS 1080p (1)



- muted audio for the first stage - #LE_SSERAFIM #LESSERAFIM pic.twitter.com/rdM4SFIDBu — kkura神: f4f era (@kkurayyds) May 22, 2022

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