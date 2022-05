LE SSERAFIM 在《人氣歌謠》首次以5人體制表演！韓網友：「5人的舞台看起來更好、沒有空虛的感覺」

LE SSERAFIM 成員金佳覽(Garam)因在準備出道的過程中,受到各種謠言的攻擊,心理上經歷困難。

日前,SOURCE MUSIC 方面表示:「本公司與金佳覽進行討論,决定暫時中斷活動,集中精力治療受傷的心靈。在金佳覽恢復後回歸前,LE SSERAFIM 暫時以5人體制進行活動。」(延伸閱讀:LE SSERAFIM金佳覽將暫時中斷活動,組合以5人體制進行活動)



22日,LE SSERAFIM 首次以5人體制登上《人氣歌謠》進行〈FEARLESS〉打歌。導入的部分由許允真演唱,第二節副歌則改由洪恩採演唱。



舞台一公開,在網路上引發熱烈討論,網友們更紛紛表示:「完美到絲毫感覺不到空白」、「忙內更突出了,舞蹈也是5個人更乾淨利落」、「比想象中好多了」、「隊形還是單數比較好看」、「恩採來到中間感覺更好」、「成員們爲了修改舞蹈應該很辛苦吧!5個人一起做舞台更好,就這樣一直走下去」、「世界觀那有什麼重要的,就選5個人吧」、「拋開所有爭議,5人隊形更好」、「好像可以去掉他」、「真的一點也感覺不到空位」等等。

有網友還剪輯了對比:

[SIDE BY SIDE] 080522 & 220522 인기가요 #르세라핌 FEARLESS 1080p (1)



- muted audio for the first stage - #LE_SSERAFIM #LESSERAFIM pic.twitter.com/rdM4SFIDBu