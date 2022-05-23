《柔美的細胞小將2》首波預告：朴珍榮超直接進攻金高銀，連細胞們也淪陷在他的迷人魅力之中～

《柔美的細胞小將2》首波預告：朴珍榮超直接進攻金高銀，連細胞們也淪陷在他的迷人魅力之中～

韓劇   2022年5月23日   星期一11:05   MiJimin  

（封面圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》）

【心臟爆發預警】看完預告，小編只想說… 朴珍榮的魅力絕對是宇宙無敵級別的！！！XDD

由金高銀、朴珍榮攜手主演的 TVING 新劇《柔美的細胞小將2》公開了首波預告，第二季男主角朴珍榮的演出不僅讓金高銀與她的細胞小將們瘋狂，也讓粉絲們更加期待了～。
（圖源：TVING《柔美的細胞小將2》官方截圖）

《柔美的細胞小將2》依舊是將細胞擬人化圍繞著柔美的日常，第二季將展開全新的工作與愛情裡的成長變化，分享柔美和細胞們一起哭笑、心動共鳴的故事。
（圖源：TVING《柔美的細胞小將2》海報）

▼首波預告的第二季中，金柔美（金高銀　飾）與劉八筆（朴珍榮　飾）之間曖昧氛圍流動，八筆的一言一行都牽動著柔美，每一次互動都讓人感到心臟爆擊，連柔美的細胞小將們都感嘆八筆真的是「太帥了！」，內心世界相當瘋狂。

大韓麵條財務部代理－金柔美（金高銀　飾）是個30代的平凡上班族女孩，上一回戀愛失敗的衝擊，本以為回到了無聊的日常生活中，卻再次找到了對戀愛的心動感。
（圖源：TVING《柔美的細胞小將2》劇照）

而即將在第二季大展身手的男主角、同公司的營銷部代理－劉八筆（朴珍榮　飾），是以一個微笑就能召喚眾多職員心中春天的高人氣男，他與他的細胞小將們也將撼動著柔美的內心，展開一段全新的戀愛旅程。
（圖源：TVING《柔美的細胞小將2》海報）

新劇《柔美的細胞小將2》將會在6月10日正式上線。

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