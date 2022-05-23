《紙房子：韓國篇》6月24日即將上線〜劉智泰、朴海秀、全鍾淑等主要角色介紹與面具後的劇照公開！

Netflix最新原創系列《紙房子：韓國篇》（紙房子：共同經濟區域）將以統一前夕的南北韓為背景，描述天才戰略家與各自具有各色魅力的強盜們對抗，將遇上異想天開的變數，是史上首見的人質強盜劇。

利用了韓國處於分裂國家的特殊性，僅有在此才成立的故事，《紙房子：韓國篇》將犯罪規模拉大，加上華麗的演員陣容，早在播出前已造成話題討論。導演認為，這眾多角色無論放在哪個時代、哪種場所，本身都相當具有魅力，更認為觀前看點就是這些角色們的魅力饗宴，以及這些武裝強盜們的合作。

這些強盜角色們，在脫下了面具之後都擁有強烈存在感，包含全盤設計規劃前所未有的人質綁架計畫的教授劉智泰，散發睿智魅力，是一位信念極強的天才戰略家。而因《魷魚遊戲》知名度大漲的朴海秀，則飾演讓製幣局陷入緊張狀態的「柏林」一角，他從傳聞中「必須死亡才能離開」的北韓強制收容所出身，認為能夠統治人類的唯一方法就是分裂或是製造恐怖。



怪物新人全鍾淑曾以《燃燒烈愛》《Call》引發觀眾關注，本次她在劇中扮演的是「東京」，她懷抱韓國夢而來到南韓，卻發現現實與她想像大不同，在百般受挫想放棄一切時遇上了教授，戲劇性地加入了作戰計畫，是比任何人都相信教授的一個人物。老牌演員李原種飾演南韓首位銀行地下通道搶劫犯「莫斯科」，他夢想著能與兒子過上平凡的生活而加入強盜團，他將發揮自己的專長規劃最佳逃生路線。



在電視劇《惡之花》當中完美變身惡角的金智勳，即飾演莫斯科的兒子「丹佛」，以街頭鬥毆出身。他表示希望大家看到他這次的演出後，能夠有嶄新的發現。曾演出電影《四姊妹》《辣手警探》展現出色演技的張允珠，本次將飾演騙子以及偽造專家的「奈羅比」。最後還有亮眼帥氣的強盜團老么李鉉宇，曾在《偉大的隱藏者》《技術者們》等電影中演出，讓觀眾們相當喜愛，本次將飾演一位天才駭客「里約」。《紙房子：韓國篇》第一部份將於6月24日公開。

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