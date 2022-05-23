LE SSERAFIM 在《人气歌谣》首次以5人体制表演！韩网友：「5人的舞台看起来更好、没有空虚的感觉」

LE SSERAFIM 在《人气歌谣》首次以5人体制表演！韩网友：「5人的舞台看起来更好、没有空虚的感觉」

KPOP   2022年5月23日   星期一11:12   Yuan   9

（封面图源：YouTube@스브스케이팝 / SBS KPOP截图）

LE SSERAFIM 成员金佳览（Garam）因在准备出道的过程中，受到各种谣言的攻击，心理上经历困难。

日前，SOURCE MUSIC 方面表示：「本公司与金佳览进行讨论，决定暂时中断活动，集中精力治疗受伤的心灵。在金佳览恢复后回归前，LE SSERAFIM 暂时以5人体制进行活动。」（延伸阅读：LE SSERAFIM金佳览将暂时中断活动，组合以5人体制进行活动
（图源：Twitter@le_sserafim）（图源：Twitter@le_sserafim）

22日，LE SSERAFIM 首次以5人体制登上《人气歌谣》进行〈FEARLESS〉打歌。导入的部分由许允真演唱，第二节副歌则改由洪恩采演唱。
（图源：YouTube@스브스케이팝 / SBS KPOP截图）

舞台一公开，在网路上引发热烈讨论，网友们更纷纷表示：「完美到丝毫感觉不到空白」、「忙内更突出了，舞蹈也是5个人更干净利落」、「比想象中好多了」、「队形还是单数比较好看」、「恩采来到中间感觉更好」、「成员们爲了修改舞蹈应该很辛苦吧！5个人一起做舞台更好，就这样一直走下去」、「世界观那有什么重要的，就选5个人吧」、「抛开所有争议，5人队形更好」、「好像可以去掉他」、「真的一点也感觉不到空位」等等。

有网友还剪辑了对比：

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留言/评论
  • HYBE處理的方式很糟，明明還沒出道前就以五人形式，搞到現在這個狀況有比較開心嗎？可憐的是出道的成員吧！
    1小时前
  • 5/22正式出道
    1小时前
  • 這舞台才是正式出道了
    1小时前
  • 唯五萬歲
    1小时前
  • 5人很好😎
    51分前
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