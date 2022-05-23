LE SSERAFIM 在《人气歌谣》首次以5人体制表演！韩网友：「5人的舞台看起来更好、没有空虚的感觉」

LE SSERAFIM 成员金佳览（Garam）因在准备出道的过程中，受到各种谣言的攻击，心理上经历困难。

日前，SOURCE MUSIC 方面表示：「本公司与金佳览进行讨论，决定暂时中断活动，集中精力治疗受伤的心灵。在金佳览恢复后回归前，LE SSERAFIM 暂时以5人体制进行活动。」（延伸阅读：LE SSERAFIM金佳览将暂时中断活动，组合以5人体制进行活动）



22日，LE SSERAFIM 首次以5人体制登上《人气歌谣》进行〈FEARLESS〉打歌。导入的部分由许允真演唱，第二节副歌则改由洪恩采演唱。



舞台一公开，在网路上引发热烈讨论，网友们更纷纷表示：「完美到丝毫感觉不到空白」、「忙内更突出了，舞蹈也是5个人更干净利落」、「比想象中好多了」、「队形还是单数比较好看」、「恩采来到中间感觉更好」、「成员们爲了修改舞蹈应该很辛苦吧！5个人一起做舞台更好，就这样一直走下去」、「世界观那有什么重要的，就选5个人吧」、「抛开所有争议，5人队形更好」、「好像可以去掉他」、「真的一点也感觉不到空位」等等。

有网友还剪辑了对比：

[SIDE BY SIDE] 080522 & 220522 인기가요 #르세라핌 FEARLESS 1080p (1)



- muted audio for the first stage - #LE_SSERAFIM #LESSERAFIM pic.twitter.com/rdM4SFIDBu — kkura神: f4f era (@kkurayyds) May 22, 2022

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻