李秀滿送aespa去母校演出氣爆粉絲：現場混亂，男學生曬照稱：除了不能摸，能做的都做了！

人氣女團aespa前往男子高中演出卻遭到學生們的「騷擾」。

日前,韓網多個交流網站上出現了題為「景福男高中學生」的帖子,記錄了aespa成員前往首爾景福男子高中參加慶典時經歷的事情。 廣大粉絲們指出成員們走上舞台這個過程中全程沒有警衛人員陪護,不斷有學生和站姐們與她們過於接觸,甚至還有男學生直接闖上舞台要求拍照。 而最讓粉絲們感到氣憤的則是學生將照片PO到網上,留下「除了不能摸,能做的都做了」、「這是我的女友們,身材X絕了」等露骨tag。 還有網友在留言中繼續爆料,稱:「他們拿出手機自拍,被寧寧擋住了」、「他們伸手摸了aespa」等。



"만지는 거 빼고 다해"…에스파, 남고 축제 갔다가 '봉변' 무슨 일?

- https://t.co/634hYfvaMi



"According to some videos that were actually released, aespa members attended the event without receiving proper security and were barely able to cross the road holding hands in the crowd." pic.twitter.com/cGryuNsXPO