李秀滿送aespa去母校演出氣爆粉絲：現場混亂，男學生曬照稱：除了不能摸，能做的都做了！

李秀滿送aespa去母校演出氣爆粉絲：現場混亂，男學生曬照稱：除了不能摸，能做的都做了！

明星   2022年5月3日   星期二08:00   Tracy  

（封面圖源：Facebook@aespa.official）

人氣女團aespa前往男子高中演出卻遭到學生們的「騷擾」。

日前，韓網多個交流網站上出現了題為「景福男高中學生」的帖子，記錄了aespa成員前往首爾景福男子高中參加慶典時經歷的事情。 廣大粉絲們指出成員們走上舞台這個過程中全程沒有警衛人員陪護，不斷有學生和站姐們與她們過於接觸，甚至還有男學生直接闖上舞台要求拍照。 而最讓粉絲們感到氣憤的則是學生將照片PO到網上，留下「除了不能摸，能做的都做了」、「這是我的女友們，身材X絕了」等露骨tag。 還有網友在留言中繼續爆料，稱：「他們拿出手機自拍，被寧寧擋住了」、「他們伸手摸了aespa」等。

SM娛樂的李秀滿畢業於這所男子高中，從2008年起幾乎每隔幾年就會送SM娛樂旗下的當紅藝人們去演出，少女時代、EXO-K、f（x）、Red Velvet、NCT127、NCT Dream都曾演出過。 而本次爭議進一步擴大後，引來越來越多的粉絲和網友的圍觀、討論，大家表示：「為了成員們的安全，SM應該加強警衛」，「太無禮了」、「景福男高作為名牌男校，學生們就是這種水準啊」、「在這種情況下還能微笑面對的成員們太厲害了」、「 李秀滿別再讓藝人去了」、「要去也要去男女混讀的學校啊，為什麼偏偏是男高，去男高也不加強保護」等。

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