李秀滿送aespa去母校演出氣爆粉絲：現場混亂，男學生曬照稱：除了不能摸，能做的都做了！

人氣女團aespa前往男子高中演出卻遭到學生們的「騷擾」。

日前，韓網多個交流網站上出現了題為「景福男高中學生」的帖子，記錄了aespa成員前往首爾景福男子高中參加慶典時經歷的事情。 廣大粉絲們指出成員們走上舞台這個過程中全程沒有警衛人員陪護，不斷有學生和站姐們與她們過於接觸，甚至還有男學生直接闖上舞台要求拍照。 而最讓粉絲們感到氣憤的則是學生將照片PO到網上，留下「除了不能摸，能做的都做了」、「這是我的女友們，身材X絕了」等露骨tag。 還有網友在留言中繼續爆料，稱：「他們拿出手機自拍，被寧寧擋住了」、「他們伸手摸了aespa」等。



"만지는 거 빼고 다해"…에스파, 남고 축제 갔다가 '봉변' 무슨 일?

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"According to some videos that were actually released, aespa members attended the event without receiving proper security and were barely able to cross the road holding hands in the crowd." pic.twitter.com/cGryuNsXPO — MY UNION #Coachælla (@aespaMYunion) May 2, 2022

ㅆ.ㅂ 에스파를 보낼거면 공학에 보내던가 여고에 보내던가 왜 굳이 남고 고집하고 남고가서 아티스트 보호도 안하고 경호원도 조금 두고 아니 보낼거면 좀 다른 학교에 보내던가 남고에 보냈으면 경호를 하던가 이게 아티스트보호냐? sm은 성희롱 피해자 만들려고 에스파 데뷔시켰냐!!윈터 운다고!! pic.twitter.com/ZrL5RH8E7m — 민겨울(@minjj_0) May 2, 2022

SM娛樂的李秀滿畢業於這所男子高中，從2008年起幾乎每隔幾年就會送SM娛樂旗下的當紅藝人們去演出，少女時代、EXO-K、f（x）、Red Velvet、NCT127、NCT Dream都曾演出過。 而本次爭議進一步擴大後，引來越來越多的粉絲和網友的圍觀、討論，大家表示：「為了成員們的安全，SM應該加強警衛」，「太無禮了」、「景福男高作為名牌男校，學生們就是這種水準啊」、「在這種情況下還能微笑面對的成員們太厲害了」、「 李秀滿別再讓藝人去了」、「要去也要去男女混讀的學校啊，為什麼偏偏是男高，去男高也不加強保護」等。

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