aespa Karina24小時連環爆雷！政治站隊+付費道歉+舞台失態，遭韓網炮轟

在因「政治站隊」爭議道歉僅24小時後，女團aespa成員Karina於28日晚在日本舉行的第二屆亞洲明星藝人獎（ASEA）頒獎禮上再度引發熱議——不僅將組合名錯念成「aespo」，更因台上多次笑場遭韓網痛批「缺乏專業素養」。 連環爭議使這位頂流偶像深陷輿論漩渦。

事件起源於27日晚韓國總統選舉最終電視辯論結束時段，Karina在IG同步更新多張身著紅色數位「2」的夾克，配文使用紅色玫瑰表情符號。 由於紅色以及數位「2」恰逢韓國國民力量黨某參選人的參選編號，立即引發政治站隊嫌疑。 儘管Karina火速刪帖，但爭議已席捲韓網，網友質疑「時間點過於精準」、「全套紅色元素絕非巧合」，相關黨派的發言人更轉發照片稱獲得明星支持。雖然SM娛樂緊急聲明稱「僅為日常分享，無任何政治意圖」，但依舊沒有平息輿論。



28日淩晨，Karina通過粉絲付費平臺Bubble道歉：「讓MY（粉絲名）擔心非常抱歉，絕無特殊意圖。 看到誤解擴大，認為必須親自說明。」此舉卻引發二次爭議——網友對比其2月否認與演員李宰旭戀情時，曾高調在IG發聲明，痛批「危機公關搞階級分化」、「付費才能看的道歉算什麼誠意」。



當晚頒獎禮失誤更讓事態失控，舞臺上當Karina口誤，錯將團隊名說成「aespo」後與Winter笑成一團，一眾成員嘻嘻哈哈，頻繁笑場語無倫次。這一場景在韓網論壇上引爆熱議，網評「政治爭議後還管理不好表情？」、「頒獎典禮上嬉笑太輕浮了」、「絲毫沒有專業精神和態度」等。 也有網友表示：「明顯是緊張反應」、「揪著口誤上綱上線」、「換做是男團，又是一堆跪舔的腦殘粉」、「這件事這麼值得生氣嗎」、「一次失誤之後就被揪著不放」等。



버블 몇시간 지나고 바로

카리나랑 윈터 저렇게 한참 낄낄대서 수상소감도 못하고 박장대소 하다가 내려감 ㅋㅋ

더말은안하겟음 https://t.co/U2szgjImj7 pic.twitter.com/Js4YOxq8QW — 클레오파트라명언봇 (@gimmepurr) May 28, 2025

核心整理：Karina在韓國大選前夕發佈含紅色數位2和玫瑰符號的照片引發政治站隊嫌疑→儘管迅速刪文並道歉，爭議仍發酵→次日頒獎禮上將團名aespa說錯為「aespo」引發二次爭議→網友對其台上笑場反應兩極。

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