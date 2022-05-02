【分集劇情】《我們的藍調時光》浩息和印權的矛盾源頭終於揭曉！父愛情深推動開播以來最高收視（ep.8）

昨天這集收視率是《我們的藍調時光》開播以來最高紀錄9.6%，首都圈最高收視率破十達到11.4%，佔據同檔期無線台和綜合編成頻道所有節目的第一位！

tvN電視劇《我們的藍調時光》以濟州島為背景，為處於人生各個階段、面對不同問題的生活送上溫暖的應援。 第7和8集接連講述了浩息和印權的故事，兩人從至交好友到勢不兩立的原因也終於公開。



以下包含第8集關鍵劇情！



浩息的心結

浩息和印權大打出手雙雙被送進警局，終於坐下來好好談談。 印權不明白浩息為何恨自己，明明自己幫他打架、借他錢又勸他戒賭、各方面都很照顧，卻落得被記恨的下場。 浩息告訴他原因就在老婆落跑的那一晚：印權希望借浩息的女兒刺激他、讓他悔改，而浩息當時走投無路、把印權視為最後的依靠，因此感到深深的羞辱和背叛。



印權的孤獨

印權年輕混黑道時無意間害母親被車撞死，妻子受夠了這種生活選擇離開，就連學生時代的至交好友、曾約定娃娃親的浩息也不知為何與自己反目。 為了好好養大唯一的兒子，印權金盆洗手，全年無休地賣血腸賺錢。 他自認愧對母親和老婆，卻萬萬沒想到連兒子也覺得自己丟臉。



英珠的懇求

英珠說服了學校讓她繼續上學，只有父親堅持不肯認輸。 英珠很抱歉自己的決定讓父親孤單一人，而她雖然有阿顯和寶寶的陪伴但失去了父親，也一樣非常孤單。



阿顯的心軟

阿顯媽媽當年想帶阿顯一起離開，但他覺得父親可憐而選擇留下。 發現父親拉著英珠要去拿掉小孩時，阿顯第一次狠狠反抗了父親，說一直都為他感到丟臉、不要再做他的兒子。 得知父親患病後阿顯又忍不住回去幫忙，才明白自己在父親心裡有多重要，和父親抱頭痛哭。



下集繼續講述東昔和宣亞的故事。 宣亞以為只要自己墮落就能不斷獲得丈夫的照顧，雖然不相信東昔只愛過她一個人，但一起出遊還是很開心。 宣亞讓東昔不要管她，東昔：「然後放任妳去死嗎？ 」宣亞生氣地說：「對！」



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