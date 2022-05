李秀满送aespa去母校演出气爆粉丝：现场混乱，男学生晒照称：除了不能摸，能做的都做了！

人气女团aespa前往男子高中演出却遭到学生们的「骚扰」。

日前,韩网多个交流网站上出现了题为「景福男高中学生」的帖子,记录了aespa成员前往首尔景福男子高中参加庆典时经历的事情。 广大粉丝们指出成员们走上舞台这个过程中全程没有警卫人员陪护,不断有学生和站姐们与她们过於接触,甚至还有男学生直接闯上舞台要求拍照。 而最让粉丝们感到气愤的则是学生将照片PO到网上,留下「除了不能摸,能做的都做了」、「这是我的女友们,身材X绝了」等露骨tag。 还有网友在留言中继续爆料,称:「他们拿出手机自拍,被宁宁挡住了」、「他们伸手摸了aespa」等。



"만지는 거 빼고 다해"…에스파, 남고 축제 갔다가 '봉변' 무슨 일?

- https://t.co/634hYfvaMi



"According to some videos that were actually released, aespa members attended the event without receiving proper security and were barely able to cross the road holding hands in the crowd." pic.twitter.com/cGryuNsXPO