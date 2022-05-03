李秀满送aespa去母校演出气爆粉丝：现场混乱，男学生晒照称：除了不能摸，能做的都做了！

人气女团aespa前往男子高中演出却遭到学生们的「骚扰」。

日前，韩网多个交流网站上出现了题为「景福男高中学生」的帖子，记录了aespa成员前往首尔景福男子高中参加庆典时经历的事情。 广大粉丝们指出成员们走上舞台这个过程中全程没有警卫人员陪护，不断有学生和站姐们与她们过於接触，甚至还有男学生直接闯上舞台要求拍照。 而最让粉丝们感到气愤的则是学生将照片PO到网上，留下「除了不能摸，能做的都做了」、「这是我的女友们，身材X绝了」等露骨tag。 还有网友在留言中继续爆料，称：「他们拿出手机自拍，被宁宁挡住了」、「他们伸手摸了aespa」等。



"만지는 거 빼고 다해"…에스파, 남고 축제 갔다가 '봉변' 무슨 일?

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"According to some videos that were actually released, aespa members attended the event without receiving proper security and were barely able to cross the road holding hands in the crowd." pic.twitter.com/cGryuNsXPO — MY UNION #Coachælla (@aespaMYunion) May 2, 2022

ㅆ.ㅂ 에스파를 보낼거면 공학에 보내던가 여고에 보내던가 왜 굳이 남고 고집하고 남고가서 아티스트 보호도 안하고 경호원도 조금 두고 아니 보낼거면 좀 다른 학교에 보내던가 남고에 보냈으면 경호를 하던가 이게 아티스트보호냐? sm은 성희롱 피해자 만들려고 에스파 데뷔시켰냐!!윈터 운다고!! pic.twitter.com/ZrL5RH8E7m — 민겨울(@minjj_0) May 2, 2022

SM娱乐的李秀满毕业於这所男子高中，从2008年起几乎每隔几年就会送SM娱乐旗下的当红艺人们去演出，少女时代、EXO-K、f（x）、Red Velvet、NCT127、NCT Dream都曾演出过。 而本次争议进一步扩大后，引来越来越多的粉丝和网友的围观、讨论，大家表示：「为了成员们的安全，SM应该加强警卫」，「太无礼了」、「景福男高作为名牌男校，学生们就是这种水准啊」、「在这种情况下还能微笑面对的成员们太厉害了」、「 李秀满别再让艺人去了」、「要去也要去男女混读的学校啊，为什么偏偏是男高，去男高也不加强保护」等。

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