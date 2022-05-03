李秀满送aespa去母校演出气爆粉丝：现场混乱，男学生晒照称：除了不能摸，能做的都做了！

李秀满送aespa去母校演出气爆粉丝：现场混乱，男学生晒照称：除了不能摸，能做的都做了！

明星   2022年5月3日   星期二08:00   Tracy  

（封面图源：Facebook@aespa.official）

人气女团aespa前往男子高中演出却遭到学生们的「骚扰」。

日前，韩网多个交流网站上出现了题为「景福男高中学生」的帖子，记录了aespa成员前往首尔景福男子高中参加庆典时经历的事情。 广大粉丝们指出成员们走上舞台这个过程中全程没有警卫人员陪护，不断有学生和站姐们与她们过於接触，甚至还有男学生直接闯上舞台要求拍照。 而最让粉丝们感到气愤的则是学生将照片PO到网上，留下「除了不能摸，能做的都做了」、「这是我的女友们，身材X绝了」等露骨tag。 还有网友在留言中继续爆料，称：「他们拿出手机自拍，被宁宁挡住了」、「他们伸手摸了aespa」等。

SM娱乐的李秀满毕业於这所男子高中，从2008年起几乎每隔几年就会送SM娱乐旗下的当红艺人们去演出，少女时代、EXO-K、f（x）、Red Velvet、NCT127、NCT Dream都曾演出过。 而本次争议进一步扩大后，引来越来越多的粉丝和网友的围观、讨论，大家表示：「为了成员们的安全，SM应该加强警卫」，「太无礼了」、「景福男高作为名牌男校，学生们就是这种水准啊」、「在这种情况下还能微笑面对的成员们太厉害了」、「 李秀满别再让艺人去了」、「要去也要去男女混读的学校啊，为什么偏偏是男高，去男高也不加强保护」等。

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