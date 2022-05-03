《社內相親》根本沒有「第8集定律」，為什麼節奏那麼快？編劇：因為平時看劇我都開2倍速啊

前段時間大家都有追過《社內相親》吧？？

《社內相親》由安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅攜手主演，該劇憑藉高甜劇情成為大眾熱追的爆款神劇，雖然題材老套且很多老梗貫穿整部劇，但在演員們的激情演繹之下，加上導演的有趣執導，使得整部劇都頗有喜感，看得觀眾們直呼「好久沒看過這種又土又甜的韓劇了。 」



老韓劇迷們一定都知道韓劇圈有一個鐵律，就是「8集定律」，也就是大部份韓劇中男女主角要到第八集才會有吻戲，而《社內相親》就不一樣了，安孝燮和金世正兩人在第二集就上演了Kiss橋段，雖然是「意外之吻」，但是觀眾們表示看得很開心。 作為副CP的金旻奎和薛仁雅更是彎道超車，在第7集就上演了熱辣香豔的床戲，兩對CP全都打破了第8集定律，讓觀眾們大讚「劇情發展超快」。



雖然劇情展開迅速的原因之一是該戲總共只有12集，但還有一個原因則在編劇身上。 韓雪熙編劇在採訪中表示：「收視率火爆到出乎我的意外，我也參考了很多網友留言，想要找出這部戲深受觀眾喜歡的原因，有趣的故事，還原漫畫的場景都是理由吧。 還有一點是劇情展開的速度很快，這是因為我平時在OTT平台上刷劇都開兩倍速。 當然最大的功臣是演員們的默契配合。 」

哈哈哈，看來韓雪熙很懂觀眾們看劇時的心情嘛，知道大家反感拖沓、累贅的劇情，所幸就把《社內相親》的劇情展開寫得如同開了2倍速一樣，只是編劇沒有想到對我們觀眾來說，12集根本不夠看！

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