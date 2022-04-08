LAY張藝興親筆信告別SM娛樂，前夜現身EXO十周年直播評論區留言慶祝

EXO中國籍成員LAY（張藝興）今日通過SNS公開親筆信宣佈與SM娛樂合約期滿，表示「會一直與成員們在一起，永遠是身邊的LAY」。

今天是EXO出道十周年的日子，張藝興在Twitter上PO出英文和韓文的親筆信，表示這十年是他收到過的最大的禮物：「十年間的成長，感謝大家。 感謝EXO成員們一直以來的應援！也感謝陪伴我們成長的SM公司職員。 真心感謝粉絲們EXO-L毫無保留的愛與應援！現在到了作為職員與SM分離的時刻。 30歲也是一個新出發的時機。 我會一直與成員們在一起，永遠是身邊的LAY。 張藝興相當於住在中國的一個家人。 大家，永遠愛你們！」



This decade is one of the greatest gifts I could’ve ever received. pic.twitter.com/7Cmpyygprg — Lay Zhang (@layzhang) April 8, 2022

同時在官方微博PO出長文：「感激十幾年陪伴我理解我的EXO成員、一直愛我鼓勵我關懷我的粉絲們」、「永遠記得2012年4月8日作為EXO成員出道的那天，永遠記得SM那間小小的卻裝滿了我和兄弟們好幾年青春的練習室」、「今天是結束也是新的開始」。



此外，昨晚EXO成員KAI、SUHO和XIUMIN在IG直播時，LAY也有現身評論區用韓文留言：「祝賀10周年。 」



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