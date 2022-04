LAY張藝興親筆信告別SM娛樂，前夜現身EXO十周年直播評論區留言慶祝

EXO中國籍成員LAY(張藝興)今日通過SNS公開親筆信宣佈與SM娛樂合約期滿,表示「會一直與成員們在一起,永遠是身邊的LAY」。

今天是EXO出道十周年的日子,張藝興在Twitter上PO出英文和韓文的親筆信,表示這十年是他收到過的最大的禮物:「十年間的成長,感謝大家。 感謝EXO成員們一直以來的應援!也感謝陪伴我們成長的SM公司職員。 真心感謝粉絲們EXO-L毫無保留的愛與應援!現在到了作為職員與SM分離的時刻。 30歲也是一個新出發的時機。 我會一直與成員們在一起,永遠是身邊的LAY。 張藝興相當於住在中國的一個家人。 大家,永遠愛你們!」



