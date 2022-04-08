LAY张艺兴亲笔信告别SM娱乐，前夜现身EXO十周年直播评论区留言庆祝

EXO中国籍成员LAY（张艺兴）今日通过SNS公开亲笔信宣布与SM娱乐合约期满，表示「会一直与成员们在一起，永远是身边的LAY」。

今天是EXO出道十周年的日子，张艺兴在Twitter上PO出英文和韩文的亲笔信，表示这十年是他收到过的最大的礼物：「十年间的成长，感谢大家。 感谢EXO成员们一直以来的应援！也感谢陪伴我们成长的SM公司职员。 真心感谢粉丝们EXO-L毫无保留的爱与应援！现在到了作为职员与SM分离的时刻。 30岁也是一个新出发的时机。 我会一直与成员们在一起，永远是身边的LAY。 张艺兴相当於住在中国的一个家人。 大家，永远爱你们！」



This decade is one of the greatest gifts I could’ve ever received. pic.twitter.com/7Cmpyygprg — Lay Zhang (@layzhang) April 8, 2022

同时在官方微博PO出长文：「感激十几年陪伴我理解我的EXO成员、一直爱我鼓励我关怀我的粉丝们」、「永远记得2012年4月8日作为EXO成员出道的那天，永远记得SM那间小小的却装满了我和兄弟们好几年青春的练习室」、「今天是结束也是新的开始」。



此外，昨晚EXO成员KAI、SUHO和XIUMIN在IG直播时，LAY也有现身评论区用韩文留言：「祝贺10周年。 」



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