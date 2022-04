LAY张艺兴亲笔信告别SM娱乐，前夜现身EXO十周年直播评论区留言庆祝

EXO中国籍成员LAY(张艺兴)今日通过SNS公开亲笔信宣布与SM娱乐合约期满,表示「会一直与成员们在一起,永远是身边的LAY」。

今天是EXO出道十周年的日子,张艺兴在Twitter上PO出英文和韩文的亲笔信,表示这十年是他收到过的最大的礼物:「十年间的成长,感谢大家。 感谢EXO成员们一直以来的应援!也感谢陪伴我们成长的SM公司职员。 真心感谢粉丝们EXO-L毫无保留的爱与应援!现在到了作为职员与SM分离的时刻。 30岁也是一个新出发的时机。 我会一直与成员们在一起,永远是身边的LAY。 张艺兴相当於住在中国的一个家人。 大家,永远爱你们!」



