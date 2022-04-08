宋智孝別睡了！《流星》客串名單超長，還有「記憶法CP」金東旭&文佳煐、朴正民、李尚禹、金瑟琪、蔡鍾協等

想不到《那男人的記憶法》金東旭&文佳煐竟然又有售後，《來魔女食堂吧》宋智孝&蔡鍾協也分別出現啦！

以藝人背後的經紀人之血淚故事為主題的tvN新劇《流星》，今（8）日釋出了一支全新預告曝光長長客串名單。

首先，朴正民疑似飾演吳寒星（李聖經 飾）的相親對象，預告就以他的一句話「人們不是說世界上最白費力氣的事就是擔心藝人嗎？」做為開端，吳寒星些許尷尬的同意了他的說法：「藝人可以視為不同種族嘛，像外星人一樣。」



就是這句「外星人」承接了以下百百種藝人面貌……狀態總是不太好的宋智孝，優雅卻吹毛求疵的李尚禹、表面可愛私下不良的金瑟琪、入戲太深很憂鬱的李基宇、用笑容收買記者的蔡鍾協、嚴肅擺架子的徐宜淑，甚至還有大明星呂河珍（文佳煐 飾）和主播李政勳（金東旭 飾）在談表面戀愛哩，不過看來是要假戲真做了。



然而，以上這些藝人恐怕都有沒有孔泰成（金永大 飾）難搞，吳寒星還要特別對付他。不過孔泰成和她漸漸有了感情，還會想出手保護她，預告尾聲吳寒星拋了一句：「雖然晚了，但是謝謝。」



除了上述客串演員，還有姜基棟飾演李基宇的經紀人，吳義植飾演和趙喜悅（朴素珍 飾）同為狗仔的記者，得仔細看才找得到人影。



▼預告片：趣味橫生的演藝圈！最前線激烈的保住飯碗生活大公開！



《流星》導演李秀賢曾執導《那男人的記憶法》以及《來魔女食堂吧》，由於和合作過的緣分，觀眾才得以看見《那男人的記憶法》男女主角金東旭與文佳煐以劇中角色合體，飾演文佳煐妹妹兼經紀人「呂河京」的金瑟琪也出現了呢！還有《來魔女食堂吧》宋智孝、蔡鍾協、姜基棟與河道權另類的集合。



另外根據先前的報導，崔智宇（崔智友）也會特別演出一位明星呢，就不知道是否得等到正式開播才會露臉了。



《流星》將在本月22日起作為tvN金土劇播出，每週五六下午10點40分首播。官方透露了編劇崔延秀可是實際在經紀公司長期工作過，預告了《流星》將會是如真人秀般的浪漫喜劇！



▼他版預告



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