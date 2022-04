《魷魚遊戲》導演黃東赫新劇大綱暴力升級，自我吐槽：老人看完會恨我！

紅遍全球的《魷魚遊戲》,據說導演要出新作了。

2021年9月一部Netflix出品、黃東赫執導的《魷魚遊戲》爆火,播放量在全球榜上登頂,並蟬聯了數日的冠軍,成為2021年的現象級作品。 不僅劇火,還帶火了劇裡的演員,主演陣容裡的李政宰、鄭好娟也憑藉該劇一舉拿下美國演員工會獎(SAG)獲視帝視后殊榮,一部劇雙封帝后的例子也不多見。



這是一部集驚悚與懸疑為一體的作品,講述數百名為生活所困的人,為了爭奪456億韓元的獎金參加了6個生死逃殺遊戲。 6集播完後所有觀眾直呼「不過癮」,紛紛期待著第二季的開播。 不過,觀眾們還沒等到第二季的到來,卻傳出了導演黃東赫要拍新作的消息,連大致的劇本內容都已經構想好了,劇名就叫《殺戮老人俱樂部》(《Killing Old People Club》)。



Hwang Dong-hyuk says he is developing ‘KILLING OLD PEOPLE CLUB’, which he calls “another controversial film.”



“It will be more violent than ‘Squid Game’” and jokes that he might have to hide from old people after the film comes out.



(Source: https://t.co/NXnAMJ8s0w) pic.twitter.com/kPFLRI2Xx5