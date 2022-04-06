《魷魚遊戲》導演黃東赫新劇大綱暴力升級，自我吐槽：老人看完會恨我！

紅遍全球的《魷魚遊戲》，據說導演要出新作了。
2021年9月一部Netflix出品、黃東赫執導的《魷魚遊戲》爆火，播放量在全球榜上登頂，並蟬聯了數日的冠軍，成為2021年的現象級作品。 不僅劇火，還帶火了劇裡的演員，主演陣容裡的李政宰、鄭好娟也憑藉該劇一舉拿下美國演員工會獎（SAG）獲視帝視后殊榮，一部劇雙封帝后的例子也不多見。
這是一部集驚悚與懸疑為一體的作品，講述數百名為生活所困的人，為了爭奪456億韓元的獎金參加了6個生死逃殺遊戲。 6集播完後所有觀眾直呼「不過癮」，紛紛期待著第二季的開播。 不過，觀眾們還沒等到第二季的到來，卻傳出了導演黃東赫要拍新作的消息，連大致的劇本內容都已經構想好了，劇名就叫《殺戮老人俱樂部》（《Killing Old People Club》）。
Hwang Dong-hyuk says he is developing ‘KILLING OLD PEOPLE CLUB’, which he calls “another controversial film.”— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 4, 2022
“It will be more violent than ‘Squid Game’” and jokes that he might have to hide from old people after the film comes out.
(Source: https://t.co/NXnAMJ8s0w) pic.twitter.com/kPFLRI2Xx5
黃東赫透露已經想好了一個25頁的《殺戮老人俱樂部》劇本，大背景設置在了老齡化嚴重的社會，圍繞著為減輕社會養老負擔，年輕人開始有組織性地殺戮老年人的故事展開。 靈感來自作家Umberto Eco的一本小說。 黃東赫還說，《殺戮老人俱樂部》肯定會是「有爭議的作品」，其暴力程度將遠超於《魷魚遊戲》。 他開玩笑說，在影片播出後，他可能不得不躲避老年人。 消息傳回韓國之後，也引發了韓國網友的熱烈討論，不少人表示：「很擔心引起模仿犯罪」、「因為刺激性劇情大獲成功，所以這次要換更刺激的劇情嗎？ 」、「一點沒覺得這種題材好，很擔心屆時會引發厭惡弱者的情緒，老年人又有什麼錯，每個人都會老啊，怎麼就成為社會負擔了呢」等。
此外，對《魷魚遊戲》的粉絲也有好消息，黃導演將返回韓國的家中，撰寫備受期待的《魷魚遊戲》第二季，並希望劇集能在2024年底前在 Netflix 上播出。
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究