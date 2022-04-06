《Big Mouth》曝路透照！李鍾碩&潤娥結婚，CP感超強

李鍾碩和潤娥搭檔的新戲《Big Mouth》（《賤口律師》、《黑話律師》）正在熱火朝天地拍攝中。

《Big Mouth》已經確定將在Disney+平臺播出，該劇由《德魯娜酒店》、《Start-Up》導演吳忠煥執導，是一部社會題材的懸疑黑暗劇。 這部劇也是李鍾碩退伍後接拍的第一部作品，和韓流女神潤娥首次合作就飾演夫妻，高顏值CP+新穎題材，因此還未開播就擁了超高討論度。

日前，韓網上又爆出最新路透照，李鍾碩和潤娥這兩位主角全都亮相。 居然被拍到兩人結婚的樣子，穿婚紗的潤娥與穿西服的李鍾碩，雖然離得很遠，畫質極渣，但依舊擋不住兩人的光環，這對CP的適配度超高。



李鍾碩的扮相很符合律師身份，休閒西裝Look顯得十分精神，一副社會正直好青年的端正形象。



路人鏡頭下的潤娥也美得不像話，針織衫+牛仔褲，打造平凡人妻角色。



《Big Mouth》講述了三流律師朴昌浩（李鍾碩 飾）總是被人們笑說Big Mouth（大嘴巴），有次他偶然負責一件殺人案，知道案情的真相後，身邊卻怪事頻發，最後被冠上 「主宰黑暗世界支配者的天才騙子Big Mouse（大老鼠）」 的名義，含冤入獄。 為了在牢裡存活下來，朴昌浩不得不去成為真正的Big Mouse。 而他的老婆高美好（潤娥 飾）隨著老公鋃鐺入獄而人生軌跡發生了巨大的變化，為了幫老公洗脫罪名而四處奔波。 據悉，潤娥會有突破性的演出，將詮釋愛飆髒話的角色，令人非常期待她的表演。 該劇預計在年內播出。

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