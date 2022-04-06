《鱿鱼游戏》导演黄东赫新剧大纲暴力升级，自我吐槽：老人看完会恨我！

红遍全球的《鱿鱼游戏》，据说导演要出新作了。

2021年9月一部Netflix出品、黄东赫执导的《鱿鱼游戏》爆火，播放量在全球榜上登顶，并蝉联了数日的冠军，成为2021年的现象级作品。 不仅剧火，还带火了剧里的演员，主演阵容里的李政宰、郑好娟也凭藉该剧一举拿下美国演员工会奖（SAG）获视帝视后殊荣，一部剧双封帝后的例子也不多见。



这是一部集惊悚与悬疑为一体的作品，讲述数百名为生活所困的人，为了争夺456亿韩元的奖金参加了6个生死逃杀游戏。 6集播完后所有观众直呼「不过瘾」，纷纷期待著第二季的开播。 不过，观众们还没等到第二季的到来，却传出了导演黄东赫要拍新作的消息，连大致的剧本内容都已经构想好了，剧名就叫《杀戮老人俱乐部》（《Killing Old People Club》）。



Hwang Dong-hyuk says he is developing ‘KILLING OLD PEOPLE CLUB’, which he calls “another controversial film.”



“It will be more violent than ‘Squid Game’” and jokes that he might have to hide from old people after the film comes out.



(Source: https://t.co/NXnAMJ8s0w) pic.twitter.com/kPFLRI2Xx5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 4, 2022

黄东赫透露已经想好了一个25页的《杀戮老人俱乐部》剧本，大背景设置在了老龄化严重的社会，围绕著为减轻社会养老负担，年轻人开始有组织性地杀戮老年人的故事展开。 灵感来自作家Umberto Eco的一本小说。 黄东赫还说，《杀戮老人俱乐部》肯定会是「有争议的作品」，其暴力程度将远超於《鱿鱼游戏》。 他开玩笑说，在影片播出后，他可能不得不躲避老年人。 消息传回韩国之后，也引发了韩国网友的热烈讨论，不少人表示：「很担心引起模仿犯罪」、「因为刺激性剧情大获成功，所以这次要换更刺激的剧情吗？ 」、「一点没觉得这种题材好，很担心届时会引发厌恶弱者的情绪，老年人又有什么错，每个人都会老啊，怎么就成为社会负担了呢」等。

此外，对《鱿鱼游戏》的粉丝也有好消息，黄导演将返回韩国的家中，撰写备受期待的《鱿鱼游戏》第二季，并希望剧集能在2024年底前在 Netflix 上播出。

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