《鱿鱼游戏》导演黄东赫新剧大纲暴力升级，自我吐槽：老人看完会恨我！

红遍全球的《鱿鱼游戏》，据说导演要出新作了。
2021年9月一部Netflix出品、黄东赫执导的《鱿鱼游戏》爆火，播放量在全球榜上登顶，并蝉联了数日的冠军，成为2021年的现象级作品。 不仅剧火，还带火了剧里的演员，主演阵容里的李政宰、郑好娟也凭藉该剧一举拿下美国演员工会奖（SAG）获视帝视后殊荣，一部剧双封帝后的例子也不多见。
这是一部集惊悚与悬疑为一体的作品，讲述数百名为生活所困的人，为了争夺456亿韩元的奖金参加了6个生死逃杀游戏。 6集播完后所有观众直呼「不过瘾」，纷纷期待著第二季的开播。 不过，观众们还没等到第二季的到来，却传出了导演黄东赫要拍新作的消息，连大致的剧本内容都已经构想好了，剧名就叫《杀戮老人俱乐部》（《Killing Old People Club》）。
Hwang Dong-hyuk says he is developing ‘KILLING OLD PEOPLE CLUB’, which he calls “another controversial film.”— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 4, 2022
“It will be more violent than ‘Squid Game’” and jokes that he might have to hide from old people after the film comes out.
(Source: https://t.co/NXnAMJ8s0w) pic.twitter.com/kPFLRI2Xx5
黄东赫透露已经想好了一个25页的《杀戮老人俱乐部》剧本，大背景设置在了老龄化严重的社会，围绕著为减轻社会养老负担，年轻人开始有组织性地杀戮老年人的故事展开。 灵感来自作家Umberto Eco的一本小说。 黄东赫还说，《杀戮老人俱乐部》肯定会是「有争议的作品」，其暴力程度将远超於《鱿鱼游戏》。 他开玩笑说，在影片播出后，他可能不得不躲避老年人。 消息传回韩国之后，也引发了韩国网友的热烈讨论，不少人表示：「很担心引起模仿犯罪」、「因为刺激性剧情大获成功，所以这次要换更刺激的剧情吗？ 」、「一点没觉得这种题材好，很担心届时会引发厌恶弱者的情绪，老年人又有什么错，每个人都会老啊，怎么就成为社会负担了呢」等。
此外，对《鱿鱼游戏》的粉丝也有好消息，黄导演将返回韩国的家中，撰写备受期待的《鱿鱼游戏》第二季，并希望剧集能在2024年底前在 Netflix 上播出。
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