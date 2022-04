《鱿鱼游戏》导演黄东赫新剧大纲暴力升级，自我吐槽：老人看完会恨我！

红遍全球的《鱿鱼游戏》,据说导演要出新作了。

2021年9月一部Netflix出品、黄东赫执导的《鱿鱼游戏》爆火,播放量在全球榜上登顶,并蝉联了数日的冠军,成为2021年的现象级作品。 不仅剧火,还带火了剧里的演员,主演阵容里的李政宰、郑好娟也凭藉该剧一举拿下美国演员工会奖(SAG)获视帝视后殊荣,一部剧双封帝后的例子也不多见。



这是一部集惊悚与悬疑为一体的作品,讲述数百名为生活所困的人,为了争夺456亿韩元的奖金参加了6个生死逃杀游戏。 6集播完后所有观众直呼「不过瘾」,纷纷期待著第二季的开播。 不过,观众们还没等到第二季的到来,却传出了导演黄东赫要拍新作的消息,连大致的剧本内容都已经构想好了,剧名就叫《杀戮老人俱乐部》(《Killing Old People Club》)。



Hwang Dong-hyuk says he is developing ‘KILLING OLD PEOPLE CLUB’, which he calls “another controversial film.”



“It will be more violent than ‘Squid Game’” and jokes that he might have to hide from old people after the film comes out.



(Source: https://t.co/NXnAMJ8s0w) pic.twitter.com/kPFLRI2Xx5