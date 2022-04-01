炫彬♥孫藝真「婚禮內部現場」曝光，未公開婚紗照更甜！捧花由孫藝真的閨密孔曉振接下

炫彬、孫藝真憑藉著電影《極智對決》和電視劇《愛的迫降》兩次結緣，終於在2020年元旦承認情侶關係，並在今年2月公開婚訊。

3月31日在親朋好友們的祝賀下，於華克山莊舉行婚禮。婚禮出席賓客包含孔劉、河智苑、丁海寅、黃晸珉、潤娥、張東健、高素榮、安聖基、朱鎮模、車太鉉、田美都、金智賢等，彷彿是華麗的頒獎典禮。由朴京林擔任主持人，張東健朗讀祝詞，歌手 Gummy、金範洙、Paul Kim 演唱祝歌。



而孔曉振成為捧花主人公，她和孫藝真已經認識10年，兩人情同姐妹，私下常常一起聚會、出遊，雖然孔曉振目前沒有公開戀愛的對象，但在婚禮上接到捧花，吸引大家的視線。孫藝真在圈內有一群像姐妹的好友，包含李珉廷、嚴志媛、孔曉振、李貞賢、吳允兒和宋玧妸，她們也有出席婚禮，見證這幸福的時刻。

When yejin throw the bouquet and look how fast my move is!! Sooo eager ㅎㅎㅎㅎ pic.twitter.com/jYgo29sCqz — 공효진 (@rcvvxhyo) March 31, 2022

室內場地的擺設也曝光，桌子用了白色紗布，還有白色的蠟燭、鮮花、花瓣裝飾，中間放了孫藝真的婚紗照，左右則是兩人甜蜜對視照，充滿幸福氛圍。這也讓網友表示：「看起來好幸福啊」、「和李正赫、尹世理一樣」、「第一次看到別人的婚紗照心情好」、「像電視劇一樣」、「拜託給我高清畫質吧」等等。

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