炫彬♥孫藝真「婚禮內部現場」曝光，未公開婚紗照更甜！捧花由孫藝真的閨密孔曉振接下

炫彬、孫藝真憑藉著電影《極智對決》和電視劇《愛的迫降》兩次結緣,終於在2020年元旦承認情侶關係,並在今年2月公開婚訊。

3月31日在親朋好友們的祝賀下,於華克山莊舉行婚禮。婚禮出席賓客包含孔劉、河智苑、丁海寅、黃晸珉、潤娥、張東健、高素榮、安聖基、朱鎮模、車太鉉、田美都、金智賢等,彷彿是華麗的頒獎典禮。由朴京林擔任主持人,張東健朗讀祝詞,歌手 Gummy、金範洙、Paul Kim 演唱祝歌。



而孔曉振成為捧花主人公,她和孫藝真已經認識10年,兩人情同姐妹,私下常常一起聚會、出遊,雖然孔曉振目前沒有公開戀愛的對象,但在婚禮上接到捧花,吸引大家的視線。孫藝真在圈內有一群像姐妹的好友,包含李珉廷、嚴志媛、孔曉振、李貞賢、吳允兒和宋玧妸,她們也有出席婚禮,見證這幸福的時刻。

When yejin throw the bouquet and look how fast my move is!! Sooo eager ㅎㅎㅎㅎ pic.twitter.com/jYgo29sCqz