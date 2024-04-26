24歲ALICE昭喜結婚同時退團退出演藝圈，新郎是大15歲企業家

今（26）日，ALICE成員昭喜親自宣布婚訊，在IG發布親筆信。

昭喜信中表示2017年從ALICE出道至今受到許多喜愛而茁壯，不知不覺已26歲（昭喜1999年生，此應指韓國年齡），在演藝圈都是靠粉絲才能撐下來，也遇到了給予自己很大力量的人，現在和對方是彼此珍貴的存在，約定好了結婚。



昭喜為此道歉，同時宣布自己將以「金昭喜」身分度過第二人生，會幸福生活不辜負大家，「感謝大家一直以來對我愛演藝圈活動的喜愛，真的很幸福，這份心意一輩子都不會忘記，會心存感激的生活」。最後感謝粉絲、感謝BLRIS（ALICE粉絲名）與同事朋友們。



ALICE 2017年出道，是由HUNUS娛樂所推出，最初僅DO-A、娫媞、湵京、昭喜與街璘五人，2020年加入了EJ與彩正兩名新成員，隔年2021年，HUNUS將她們轉讓給IOK Company。ALICE幾乎每年都發專輯回歸，不過目前距離上一次回歸已一年時間。



對於昭喜結婚一事，IOK Company透露昭熙結婚對象是比昭喜大15歲的企業家，兩人交往一年將在下月登記結婚，今年之內會邀家人朋友舉行小型婚禮。IOK亦證實昭喜退出演藝圈一事。

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