孫藝珍首度來台「有熟悉感」期待小籠包與九份景色！透露與老公玄彬一起努力維持美麗外型！

4月16日為代言記者會專程來台的孫藝珍，中午剛抵台就馬不停蹄前往記者會場，她也透露一步出機場看見台灣的街道，覺得跟韓國非常相似，很有熟悉感，更覺得自己怎麼會到現在才第一次訪問台灣呢？





總是被大家稱為「孫仙」的孫藝珍，對於這樣的稱號自然也是有點壓力，還說自己其實只是個普通人。不過她覺得身為女演員，自然必須時時刻刻做好外型管理，她除了注重自己的保養之外，更從20多歲就開始不間斷的運動，讓自己的身體保持健康。





隨著年齡的增長，對於美麗的定義也正在改變，孫藝珍認為內在與外在兼備才是真正的美，所以除了勤保養，也必須充實自己的內在。婚後育有一子的孫藝珍，和許多媽媽一樣沒有太多自己的時間，必須趁孩子睡著的時候，才能偷閒看看電視劇或是滑滑手機。這一次孫藝珍首次來到台灣，笑著說最期待晚餐的小籠包，當然有時間也很想到九份掛著紅燈籠的街道看看，更希望日後有機會與家人一起來台灣旅遊。





孫藝珍也提到不僅自己會喝膠原蛋白飲來保養，全家人也一起喝，透露出與老公玄彬也一起分享。被問到之後想要挑戰什麼樣的角色？孫藝珍說希望能挑戰演出一位母愛爆棚的媽媽角色，雖然現實中也已經升格當媽，不過孫藝珍說很希望讓將自己充滿母愛的一面表現在觀眾面前。而她之前與玄彬共同現身棒球場，觀賞大谷翔平的球賽，孫藝珍說雖然平時沒有特別看棒球，不過當天是一場相當大型的比賽，她覺得是相當有趣的回憶。





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