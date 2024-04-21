盤點韓劇中的四大財閥女繼承人：從金智媛、金裕貞到孫藝真、林秀香等各個都是女強人！

說到韓劇中「財閥集團的女繼承人」在事業上最有競爭力的角色，你會先想到誰呢？

對於事業心強的女生角色，特別是頂著財閥集團女繼承人的光環，角色必須兼具「霸氣」與「能力」，氣場也要絕對夠強！下面要說的這幾位，是在韓劇中給大家留下深刻的印象「人生角色」。不曉得是否和你心中的名單吻合呢？

＊《淚之女王》洪海仁（金智媛 飾）

Queens百貨社長，也是Queens集團的財閥第三代，人稱百貨女王，近期最紅的就是她了～。





＊《與惡魔有約》都到曦（金裕貞 飾）

未來餐飲的公司代表，未來集團會長收養的財閥繼承人，綽號「都瘋曦」，還和惡魔簽訂契約並假結婚的狠人。





＊《愛的迫降》尹世理（孫藝真 飾）

品牌「Seri's Choice」的公司代表理事，百貨、化妝品、家具、體育用品...等橫跨多領域，皇后集團會長的私生女。





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＊《優雅的家》毛碩熙（林秀香 飾）

一開始是MC集團毛哲熙會長的女兒，才能出眾且財力雄厚，但後來發現父親其實是同父異母的哥哥，自己的親生父親是老會長！家庭關係十分複雜，相當狗血，有興趣可以看看。XD（唯一沒有著重事業，但辦事能力確實很強的角色）





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