盤點韓劇中的四大財閥女繼承人：從金智媛、金裕貞到孫藝真、林秀香等各個都是女強人！
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盤點韓劇中的四大財閥女繼承人：從金智媛、金裕貞到孫藝真、林秀香等各個都是女強人！

韓劇   2024年4月21日   星期日08:35   Mico  

（封面圖源：HighZium studio、Netflix、tvN、MBN）

說到韓劇中「財閥集團的女繼承人」在事業上最有競爭力的角色，你會先想到誰呢？

對於事業心強的女生角色，特別是頂著財閥集團女繼承人的光環，角色必須兼具「霸氣」與「能力」，氣場也要絕對夠強！下面要說的這幾位，是在韓劇中給大家留下深刻的印象「人生角色」。不曉得是否和你心中的名單吻合呢？

《淚之女王》洪海仁（金智媛　飾）

Queens百貨社長，也是Queens集團的財閥第三代，人稱百貨女王，近期最紅的就是她了～。
（圖源：HighZium studio）
（圖源：tvN《淚之女王》海報）

《與惡魔有約》都到曦（金裕貞　飾）

未來餐飲的公司代表，未來集團會長收養的財閥繼承人，綽號「都瘋曦」，還和惡魔簽訂契約並假結婚的狠人。
（圖源：Netflix《與惡魔有約》劇照）
（圖源：SBS《與惡魔有約》海報）

《愛的迫降》尹世理（孫藝真　飾）

品牌「Seri's Choice」的公司代表理事，百貨、化妝品、家具、體育用品...等橫跨多領域，皇后集團會長的私生女。
（圖源：tvN《愛的迫降》劇照）
（圖源：tvN《愛的迫降》海報）

相關新聞：韓劇三大「財閥女婿」果然都大有來頭！炫彬、宋江、金秀賢，大家第一個想到誰？

《優雅的家》毛碩熙（林秀香　飾）

一開始是MC集團毛哲熙會長的女兒，才能出眾且財力雄厚，但後來發現父親其實是同父異母的哥哥，自己的親生父親是老會長！家庭關係十分複雜，相當狗血，有興趣可以看看。XD（唯一沒有著重事業，但辦事能力確實很強的角色）
（圖源：MBN《優雅的家》劇照）
（圖源：MBN《優雅的家》海報）

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