炫彬♥孙艺真「婚礼内部现场」曝光，未公开婚纱照更甜！捧花由孙艺真的闺密孔晓振接下

炫彬、孙艺真凭藉著电影《极智对决》和电视剧《爱的迫降》两次结缘，终於在2020年元旦承认情侣关系，并在今年2月公开婚讯。

3月31日在亲朋好友们的祝贺下，於华克山庄举行婚礼。婚礼出席宾客包含孔刘、河智苑、丁海寅、黄晸珉、润娥、张东健、高素荣、安圣基、朱镇模、车太铉、田美都、金智贤等，彷佛是华丽的颁奖典礼。由朴京林担任主持人，张东健朗读祝词，歌手 Gummy、金范洙、Paul Kim 演唱祝歌。



而孔晓振成为捧花主人公，她和孙艺真已经认识10年，两人情同姐妹，私下常常一起聚会、出游，虽然孔晓振目前没有公开恋爱的对象，但在婚礼上接到捧花，吸引大家的视线。孙艺真在圈内有一群像姐妹的好友，包含李珉廷、严志媛、孔晓振、李贞贤、吴允儿和宋玧妸，她们也有出席婚礼，见证这幸福的时刻。

When yejin throw the bouquet and look how fast my move is!! Sooo eager ㅎㅎㅎㅎ pic.twitter.com/jYgo29sCqz — 공효진 (@rcvvxhyo) March 31, 2022

室内场地的摆设也曝光，桌子用了白色纱布，还有白色的蜡烛、鲜花、花瓣装饰，中间放了孙艺真的婚纱照，左右则是两人甜蜜对视照，充满幸福氛围。这也让网友表示：「看起来好幸福啊」、「和李正赫、尹世理一样」、「第一次看到别人的婚纱照心情好」、「像电视剧一样」、「拜托给我高清画质吧」等等。

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