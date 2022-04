炫彬♥孙艺真「婚礼内部现场」曝光，未公开婚纱照更甜！捧花由孙艺真的闺密孔晓振接下

炫彬、孙艺真凭藉著电影《极智对决》和电视剧《爱的迫降》两次结缘,终於在2020年元旦承认情侣关系,并在今年2月公开婚讯。

3月31日在亲朋好友们的祝贺下,於华克山庄举行婚礼。婚礼出席宾客包含孔刘、河智苑、丁海寅、黄晸珉、润娥、张东健、高素荣、安圣基、朱镇模、车太铉、田美都、金智贤等,彷佛是华丽的颁奖典礼。由朴京林担任主持人,张东健朗读祝词,歌手 Gummy、金范洙、Paul Kim 演唱祝歌。



而孔晓振成为捧花主人公,她和孙艺真已经认识10年,两人情同姐妹,私下常常一起聚会、出游,虽然孔晓振目前没有公开恋爱的对象,但在婚礼上接到捧花,吸引大家的视线。孙艺真在圈内有一群像姐妹的好友,包含李珉廷、严志媛、孔晓振、李贞贤、吴允儿和宋玧妸,她们也有出席婚礼,见证这幸福的时刻。

When yejin throw the bouquet and look how fast my move is!! Sooo eager ㅎㅎㅎㅎ pic.twitter.com/jYgo29sCqz