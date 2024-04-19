孫藝真分享維持美貌秘訣：堅持運動和管理，內外美結合！公開新作最想嘗試「母性強烈」的角色

作為家喻戶曉的明星夫婦，炫彬和孫藝真夫婦一直都是韓娛圈的熱議人物。 婚後的炫彬早就恢復了工作，但孫藝真自產子後一直集中於育兒，難得參加官方活動和畫報拍攝，讓不少粉絲很期待她能夠回歸螢幕前。

日前，孫藝真出道25年來首次訪台，參加某品牌活動，受到了當地民眾的熱烈歡迎。 在採訪中，她提到了生活近況以及對下一部作品的想法。

孫藝真笑著表示：「結婚之後大部份時間都是和家人一起度過的，除了運動和生活管理之外，剩下的時間都在陪孩子。 等孩子睡了之後才有自己的時間，雖然很短，但有在好好利用，也覺得（這時間）很珍貴。 」

對於何時回歸螢幕前，孫藝真說道：「在拍攝完《三十九》之後近兩年的時間裡一直專注於家庭，這段經歷可以通過演技表現出來，所以很想嘗試母性強烈的角色。 」

一直被稱「仙女」的孫藝真對維持美貌也有秘訣，「唯一的方法就是每天堅持管理和運動，為了能夠結合內在美和外在美而努力中。 心情好的話，臉上就會帶著笑容，外貌也會跟著改變，通過運動和走路來緩解壓力。 」

此外，孫藝真接到了著名導演朴贊郁新作的出演邀請，目前正在積極商討中。

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