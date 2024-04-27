《淚之女王》神奇的拍攝順序！劇情反差巨大，金秀賢、金智媛一秒入戲

當下最火爆的韓劇當屬《淚之女王》，收視率、電視劇話題度、主演話題度穩居榜首。

在最新一集播出後，收視率達到驚人的 21.625%，連續7周刷新自身紀錄，離tvN歷代電視劇收視率冠軍《愛的迫降》也僅剩下不到0.1%的差距。

最近韓網上有網友公開了《淚之女王》拍攝順序，看完不得不誇獎「金秀賢、 金智媛不愧是專業演員，一秒入戲」！據悉，《淚之女王》拍攝時金秀賢和金智媛先拍了新婚蜜月旅行的戲份，感情正是你儂我儂之時，十指交扣，對視的眼神彷彿下一秒就要滴出蜜來！相關場景在劇裡播出時也讓觀眾們入戲頗深，忍不住大喊「求你們交往吧，就當是為了我」！

눈에 꿀이 떨어진다 정말 pic.twitter.com/mhxIdPX3YT — yolo (@yolo31320928072) April 24, 2024

哪知這場戲結束之後，立刻換掉服裝重新上陣的金秀賢與金智媛緊接著要拍的竟是第14集最催淚的戲份，賢祐（金秀賢 飾）勸老婆海仁（金智媛 飾）接受手術，而海仁因不願失憶拒絕對方意見的場景，兩人情緒飽滿，滿眼噙著淚水，最後相擁而哭。

情緒變化如此之大的兩場戲居然是同一天拍攝，而金秀賢和金智媛竟能迅速轉換，完美刻畫人物心理和情緒需求，精湛演技完全折服了觀眾，紛紛大讚：「感謝你倆合作」、「好神奇啊，不愧是專業演員」、「演員模式開啟的瞬間！！」、「他們好厲害啊」、「只能說演技太絕了」、「 天才啊，演技天才」等。

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