「過程比結果重要」!影帝崔岷植《奇怪的數學家》飾演隱藏身分的脫北數學天才! 3月18日全台上映

韓國「國寶級影帝」崔岷植主演的最新作品《奇怪的數學家》，由《超”人”氣動物園》編劇攜手《南山的部長們》發行團隊精心打造，還集結了《秘密森林2》金東輝、《屍戰朝鮮：雅信傳》朴秉恩、《夫婦的世界》朴海俊、《我的上流世界》趙尹瑞等實力派演員，將為觀眾帶來最感人深刻的動人故事。

《奇怪的數學家》故事敘述李學成（崔岷植 飾）是名渴求學問自由權的脫北天才數學家，他隱藏自己的身分和苦衷，在英才聚集的私立高中以警衛的身分展開新的生活。李學成冷淡的態度和表情，讓他成為學生們最想遠離的對象。但後來，一名放棄數學的學生韓智宇（金東輝 飾）發現了李學成的真實身分，並要求李學成教自己數學。對於在只追求答案的世界中徬徨的韓智宇，李學成教導他尋找正確答案的方法，自己也從中迎來始料未及的人生轉捩點……



在韓國影壇與宋康昊齊名的「國民影帝」崔岷植，當年甫出道就拿下最佳新人獎，之後更以《原罪犯》、《親切的金子》、《闇黑新世界》、《看見魔鬼》、《露西》等作展現精湛多變的演技，令觀眾印象深刻。其中，崔岷植所主演的《鳴梁：怒海交鋒》當時在韓國上映後創下1761萬的觀影人次紀錄，至今仍穩占韓國最高電影票房寶座，被封為韓國「國寶級影帝」。韓國大導朴贊郁更認為「古典主義者」崔岷植、「自然主義者」宋康昊是韓國電影界極為重要的兩大棟梁，足見崔岷植在韓國影壇的地位。



崔岷植表示：「一讀劇本就想到《心靈捕手》這部電影。每次在觀賞《心靈捕手》時，都會有種想法，雖然韓國也有和補習班、校園有關的戲劇作品，但希望能不只拘限於那個環境，如果能表現出和這世界之間的關係會更好，很期望某天能參與這樣的作品，結果就遇見了《奇怪的數學家》這部作品了！」提到《奇怪的數學家》的看點，崔岷植表示：「這並不是一部和數學有關的沉悶電影，而是敘述藉由數學所締結的緣分，勇敢面對這世界的溫暖故事。在這辛苦又疲憊的時代，希望這部作品能帶給大家一點慰藉！」朴東勳導演則說：「這是部輕快、溫暖又老實的電影，雖然是關於數學的題材，但一點都不艱澀！」《奇怪的數學家》將透過「數學」這個媒介，為尋找人生解答的人們，帶來充滿希望的人生公式！《奇怪的數學家》將於3月18日在台上映！



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