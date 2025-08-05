崔岷植飾高齡實習生，韓韶禧扮創業CEO！韓版《高年級實習生》來襲，跨世代組合引爆期待！

實力派演員崔岷植與新生代女演員韓韶禧，即將在好萊塢電影《高年級實習生》（《The Intern》）韓國版翻拍作品中合作，這一消息一經公開便迅速成為影迷熱議的焦點。

據悉，崔岷植與韓韶禧已確定出演《高年級實習生》韓國版的男女主角。 該片為2015年由南希·梅耶斯執導、勞勃·狄尼洛與安妮·海瑟薇主演的同名電影之翻拍版，當年原作以溫暖細膩的方式描繪出跨世代的友情與職場成長，感動了全球無數觀眾。



在韓國翻拍版本中崔岷植將飾演70多歲、擁有豐富職場經驗的高齡實習生「Ben」一角，而韓韶禧則化身30多歲、白手起家締造創業傳奇的女性CEO「Jules」，兩人將攜手展現一段世代差異下卻彼此理解與成長的特別關係。 新作預計將融合原作的主旨與韓國文化情感，打造出具有本土特色的嶄新版本。



本片由Anthology Studio負責製作，預計將於9月起正式進入拍攝準備階段。 崔岷植作為韓國影壇的重量級資深演員，近年來多以深沉穩重的角色活躍於大銀幕，而韓韶禧則憑藉電視劇與電影中展現的多樣演技廣受矚目。 兩人首度合作，不僅象徵韓國電影跨世代演員的精彩交會，也讓人期待他們將如何詮釋這段充滿情感與啟發的故事。

在觀眾對原作的深厚情感與高度期待之下，崔岷植與韓韶禧這對組合能否賦予故事全新生命、再次感動人心，成為2025年度最值得關注的韓國電影之一。

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