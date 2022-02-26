《二十五，二十一》「七班小可愛」文智雄追高宥琳超直進，才兩集就能集結成「撩妹語錄」

七班小可愛真的超可愛>///<

《二十五，二十一》除了羅希度（金泰梨 飾）與白易辰（南柱赫 飾），還有另一條高宥琳（苞娜金知妍 飾）和文智雄（崔顯旭 飾）的愛情線。文智雄在第2集與高宥琳初見面時，高宥琳就直白的說：「『七班小可愛』就是你啊？可是長相不怎麼可愛。」文智雄馬上回應：「我的行為很可愛，我會慢慢展現給你看。」



就這樣，第3、第4集裡，文智雄馬上展現自己的可愛，追高宥琳追得超大方，風趣又直進的話語簡直可以集結成了「撩妹語錄」，以下就由小編整理整理：

文：「我叫文智雄。」

高：「文智雄……」

文：「嗯，宥琳，怎麼了？」

高：「……」

文（笑）



（文智雄幫高宥琳講情，不讓高宥琳受傷還跪著）

高：「謝謝。」

文：「看到了吧？七班小可愛連行為也很討喜。」

高：「不過你怎麼沒帶課本？」

文：「真正重要的東西不在課本裡，而是在走道上。」



（文智雄讓座給老奶奶）

老奶奶：「不但長得可愛，連心地也很善良呢！」

文：「妳怎麼會知道？我的綽號是『七班小可愛』。」（連奶奶都撩）

文：「既然說到這個，能請您幫忙保管這個可愛的包袱嗎？」



（兩個人都要去阿峴洞）

高：「真的嗎？你是剛剛才換目的地嗎？」

文：「哪有？我沒有喜歡妳到那種地步。」

高：「啊，對不起。」

文：「我開玩笑的。」

高：「哪句話是開玩笑？」

文：「『我沒有喜歡妳到那種地步。』」



文：「她（池昇琬）是我永遠的緋聞對象，但我們是百分之百的純友誼，希望妳不要誤會。」

白：「你為什麼要對著宥琳說？」

文：「只要宥琳不誤會就夠了。」



（文智雄來送高宥琳）

文：「選手村應該有很多又高又帥的男人，其中肯定會有妳的粉絲。」

高：「你也有很多粉絲啊，綽號還是『七班小可愛』，每天收到一堆告白信……」

文：「我不跟粉絲交往。妳呢？」

高：「我也是。」

（說了再見之後）

文：「宥琳，我不是妳的粉絲。」



雖然文智雄喜歡高宥琳很直進，高宥琳也明顯得對文智雄有好感，但下集預告是怎麼回事？竟然突然對高宥琳冷漠？文智雄你說說──



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