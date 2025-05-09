【韓網熱門】韓韶禧有望演韓版《高年級實習生》安·海瑟薇角色！網意見對立：太年輕、氣質不符vs.網紅創業很適合

今日據韓媒OSEN獨家，韓韶禧有望在韓版《高年級實習生》擔任女主角，飾演安·海瑟薇的角色、30代女性CEO。

《高年級實習生》是2015年上映的美國喜劇電影，由南希·梅爾斯編導，講述充滿熱情的30代女CEO「茱兒」（安·海瑟薇 飾）聘用70代老練實習生「班」（勞勃·狄尼洛 飾）後發生的故事，韓版「班」有望由崔岷植飾演。



華納兄弟曾在2020年計劃翻拍未果，最近重新展開了討論。

韓國網友評論：

1. 30代網路商城CEO、年輕的創業者，從年齡到形象都非常合拍啊

2. 如果設定是人氣網紅開公司獲得成功後陷入迷茫的設定，真的很適合

3. 外形很適合，但演技跟得上嗎？

4. 韓韶禧的氣質是沉靜且憂鬱... 崔岷植雖然也不算特別適合，但畢竟能夠靠演技碾壓一切，倒是不必擔心

5. 我想像中的女主角是有一定資歷的感覺，韓韶禧好像太年輕



6. 完全沒有「事業有成的在職媽媽」的感覺

7. 原本很期待，如果是韓韶禧就不看了

8. 茱兒不是40代職業女性，而是30歲的網路商城CEO，某些人是在想像什麼樣的形象啊...

9. 如果是做網路商城的人，網紅的感覺確實比職業女性更適合

10. 原著裡的女主也不是專業人士kkk而是跌跌撞撞、做事不太熟練的CEO，在年長實習生加入後才慢慢了解世界。 韓韶禧很適合



11. 韓韶禧給人的感覺像是情緒起伏大的富家女老闆，不像白手起家的形象

12. 撇開喜好不談，她給人一種輕浮的反派形象，真的很不適合。 如果是形象比較知性的演員來演會更好。

13. 所以說形象很重要，跟長相無關，就是很不適合的感覺

14. 崔岷植因為《原罪犯》《看見魔鬼》給人的印象太強烈，有點難以想像。 但因為演技非常好，應該也能演好吧

15. 兩位演員的氣場非常契合，如果拍暗黑動作片一定超好看。



16. 韓孝周、李寶英、李清娥、申敏兒、金賢珠都很適合。韓韶禧如果要演兼顧家庭與事業的CEO角色，感覺還是太年輕了

17. 申敏兒+千虎珍這組合怎麼樣？ 想想就要流淚了ᅮᅮᅮᅮ（千虎珍就是《比天堂還美麗》的中心主任）

18. 如果要找年輕演員，還不如高允貞這樣的類型

19. 韓韶禧和崔岷植都不合適

20. 30代角色比較適合交給40代演員來詮釋，畢竟是有夫之婦的設定，而韓韶禧還是20代的感覺... 張娜拉應該也適合

出處：https://theqoo.net/hot/3728931344

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