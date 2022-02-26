「过程比结果重要」!影帝崔岷植《奇怪的数学家》饰演隐藏身分的脱北数学天才! 3月18日全台上映

韩国「国宝级影帝」崔岷植主演的最新作品《奇怪的数学家》，由《超”人”气动物园》编剧携手《南山的部长们》发行团队精心打造，还集结了《秘密森林2》金东辉、《尸战朝鲜：雅信传》朴秉恩、《夫妇的世界》朴海俊、《我的上流世界》赵尹瑞等实力派演员，将为观众带来最感人深刻的动人故事。

《奇怪的数学家》故事叙述李学成（崔岷植 饰）是名渴求学问自由权的脱北天才数学家，他隐藏自己的身分和苦衷，在英才聚集的私立高中以警卫的身分展开新的生活。李学成冷淡的态度和表情，让他成为学生们最想远离的对象。但后来，一名放弃数学的学生韩智宇（金东辉 饰）发现了李学成的真实身分，并要求李学成教自己数学。对於在只追求答案的世界中旁徨的韩智宇，李学成教导他寻找正确答案的方法，自己也从中迎来始料未及的人生转捩点……



在韩国影坛与宋康昊齐名的「国民影帝」崔岷植，当年甫出道就拿下最佳新人奖，之后更以《原罪犯》、《亲切的金子》、《暗黑新世界》、《看见魔鬼》、《露西》等作展现精湛多变的演技，令观众印象深刻。其中，崔岷植所主演的《鸣梁：怒海交锋》当时在韩国上映后创下1761万的观影人次纪录，至今仍稳占韩国最高电影票房宝座，被封为韩国「国宝级影帝」。韩国大导朴赞郁更认为「古典主义者」崔岷植、「自然主义者」宋康昊是韩国电影界极为重要的两大栋梁，足见崔岷植在韩国影坛的地位。



崔岷植表示：「一读剧本就想到《心灵捕手》这部电影。每次在观赏《心灵捕手》时，都会有种想法，虽然韩国也有和补习班、校园有关的戏剧作品，但希望能不只拘限於那个环境，如果能表现出和这世界之间的关系会更好，很期望某天能参与这样的作品，结果就遇见了《奇怪的数学家》这部作品了！」提到《奇怪的数学家》的看点，崔岷植表示：「这并不是一部和数学有关的沉闷电影，而是叙述藉由数学所缔结的缘分，勇敢面对这世界的温暖故事。在这辛苦又疲惫的时代，希望这部作品能带给大家一点慰藉！」朴东勋导演则说：「这是部轻快、温暖又老实的电影，虽然是关於数学的题材，但一点都不艰涩！」《奇怪的数学家》将透过「数学」这个媒介，为寻找人生解答的人们，带来充满希望的人生公式！《奇怪的数学家》将於3月18日在台上映！



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