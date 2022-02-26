誰還記得她？搭檔李瑞鎮爆火，事業巔峰時卻香消玉殞

也許只有少部份韓劇粉絲還記得她，一個在25歲花一樣的年紀就離開了人世的演技派女演員，她就是李恩珠。

憑藉電影《太極旗飄揚》、電視劇《火鳥》而名聲大噪的李恩珠已經去世17年了，2005年2月22日她被發現在家中自我了結了生命，當時年僅25歲，離世時的年齡，與Sulli（雪莉）一模一樣。 在遺書中她向家人深情道歉，還暗示了自己惡劣的處境。 後來人們才知道，李恩珠已經患有憂鬱症許久，一直在接受治療。

當紅女星就這樣突然離開了。 李恩珠的死亡激起了韓國民眾的憤怒，究竟是什麼原因，令她寧可自殺，也沒有勇氣活下去？ 有網友就推測很有可能與她拍攝過的情色影片《紅字》和《鹽娃娃》有關，這兩部戲中她都有大量的裸戲，不僅如此後部作品拍到一半時片方撤資，也讓李恩珠受到了不小的打擊。



那些年裡不停有知名女星自殺，鄭多彬、崔真實、張紫妍等等，後期爆出韓娛圈內存在的「奴隸合同」以及各種權色交易，不少女藝人深受其害，民眾們也將李恩珠的離開與之聯繫了起來.....

李恩珠逝世的這17年裡，粉絲們從未忘記過她，每年她的忌日都會舉辦紀念儀式，還會在她生日時去各大音樂網站下載她所唱的歌曲。 25歲走上巔峰卻又戛然而止的人生，李恩珠的一生讓太多人為她感到惋惜和心痛。



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