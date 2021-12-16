《某一天》本週將完結！金秀賢接受監獄老大特訓的劇照公開：最後一集不要哭了，用力反擊吧！

（最新 EP.7-8 預告）真相到底是什麼？！！！TAT 希望結局能給我一個痛快～。

由金秀賢與車勝元兩位大咖主演的懸疑劇《某一天》即將在本週末完結，官方也是出了最新劇照和預告，讓觀眾們一睹為快，同時，虐了男主六集的狀態下，觀眾們也希望能看到金秀賢痛快反擊的模樣。



以往金秀賢的角色，都是各種呼風喚雨，又或者是個超級打手，能力極強，那麼這部劇他演的角色「賢秀」，就是一個宇宙超級弱雞（最弱體質），到處被打壓，委屈到一個極致，從頭哭到尾一點都不誇張。



★回顧EP.5－6劇情：《某一天》上演歷代級反轉！法庭對峙超精彩，金秀賢被檢方逼迫到幾近崩潰，尾聲錯愕收場



不過，最新公開的劇照中，賢秀接受了監獄老大都志泰（金成圭 飾）的特訓，兩人更加熟識彼此，為了在監獄中生存下來，賢秀即將蛻變出全新的面貌。



▼EP.7-8預告，真相到底是什麼？申忠漢律師（車勝元 飾）繼續幫賢秀辯護，希望能判他無罪，反之，檢察官堅持要判他死刑。最後，賢秀面無表情看著鏡子：「我很好奇，你真的認為不是我殺的嗎？」、「……是我殺的」



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞