金賽綸生前小帳內容曝光：「請在我死後公開、再也不要痛苦」曾向多名朋友借款數億韓元

韓媒SBS演藝新聞今日發佈獨家報導，公開了據悉為金賽綸私人帳號在去年9月發佈的內容。據調查，她因巨額債務飽受壓力。

據金賽綸身邊人士透露，金賽綸有一個用來跟親近朋友交流的非公開IG帳號，去年9月8日淩晨2點左右，她通過該帳號PO出了令人不安的文字：「如果我死了，就截圖這篇文字上傳吧。」

金賽綸提到幾個名字稱是「救了我的人」，SBS報導時已將相關人名做出模糊處理。 金賽綸接著寫道：「在我最辛苦的時候離開的人們啊，希望你們想想從我這裡獲得的東西。 做了酒測結果是0、抽血檢驗出來了很高的結果，但那是前一天的事，也沒有停電過，所以損害補償都做完了。 總之，我再也不要痛苦了。」PO出後10分鐘，金賽綸的兩位朋友留意到該內容，迅速趕往她位於首爾市城東區的家中，及時阻止了一場突發事故。



財務困難與同僚接濟

據金賽綸身邊人士透露，金賽綸雖然在演技指導、咖啡廳、花店、酒吧等地不斷打工，但經濟狀況依然十分困難，並感到焦慮不安。

SBS演藝新聞的記者根據該截圖內容進行了採訪調查，確認金賽綸曾向她提到的兩位知名偶像團成員及一位歌手朋友分別借款約1億韓元。

不僅如此，演員A某與歌手兼演員B某也證實，曾在金賽綸發生酒駕事故後因她訴說生活困難而提供了金錢援助，但未透露具體金額。 歌手C某也曾兩次借錢給金賽綸，其中第一次是2023年下半年借給她1200萬韓元，第二次是2024年5月左右將近800萬韓元匯入金賽綸家人帳戶。

此外，金賽綸還向熟識的企業家D某借了5000萬韓元，作為其住所的租賃保證金。 去年初簽約Management Run後的一年間，金賽綸以手術費、住院費等名目向公司借款6000萬韓元，在合約結束後進行了相抵處理。



酒駕事故與前所屬社的衝突

2022年合約結束的前所屬公司Gold Medalist表示，金賽綸因酒駕違約而需支付Netflix影集《獵犬們》約7億韓元違約金，公司當時已先行墊付，並於2023年12月以損失補償方式結清。 這件事直到她去世後才曝光。

但是，酒駕事件過去2年後，Gold Medalist突然在2024年3月向金賽綸發送存證信函，催促她盡快償還7億韓元，否則將採取法律措施。金賽綸遺屬透露，金賽綸當時試圖聯絡Gold Medalist工作人員及所屬演員金秀賢尋求幫助，甚至PO出與金秀賢的自拍合照希望對方主動聯絡她，但最終皆未能取得聯絡。 對此，Gold Medalist稱存證信函只是走流程，且經紀人也已告知金賽綸相關情況，但金賽綸父親稱從未接到關於「走流程」的說明。

目前，關於金賽綸的死因、責任歸屬，以及是否在未成年時期與演員金秀賢交往等爭議，已持續延燒三個月，真相仍深藏於迷霧之中。



網友反應

對於這篇報導，韓網友指出該記者就是最初報導金賽綸在酒吧玩牌的姜京潤，「橫豎研究所」曝光的金賽綸錄音曾點名YTR李鎮浩、SBS記者姜京潤，稱這二人令她感到十分疲憊。不過李鎮浩稱該錄音是用AI生成，真實性有待確認。

此外，金賽綸酒駕有監視器影片為證，臨近街區停電也是多家媒體報導的內容，不懂她為何否認。韓媒YTN的酒駕相關報道：



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