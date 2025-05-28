蘇志燮最新力作6月6日公開！《無赦之仇》為弟弟李浚赫復仇面對父子檔許峻豪x秋英宇！還有車勝元特別演出！

N台即將於6月6日公開的新電視劇集《無赦之仇》共有8集長度，由蘇志燮主演，劇情描述自斷阿基里斯腱而離開了黑社會的南基準（蘇志燮飾），在擔任組織二把手的弟弟南基碩（李浚赫飾）死亡後，他睽違11年重返組織只為幫弟弟復仇，屬於黑幫動作風格作品。

劇情中描述黑社會兩大組織「周雲」與「鳳山」的對立，而蘇志燮與李浚赫兄弟檔都屬於「周雲」，在哥哥離開這圈子後，弟弟更是被視為「周雲」的接班人，最高位者李周雲（許峻豪飾）對於接班人之死又有什麼樣的作為？李周雲的親兒子李金守（秋英宇/秋泳愚飾）則為現任檢察官，預告中他表示要選邊站，究竟是父親這邊還是其他組織？

而許峻豪與秋英宇在本作品中演出父子，兩人分別在最近的《寶物島》與《外傷重症中心》《玉氏夫人傳》等作品有著令人印象深刻的演出，秋英宇更是日前獲頒百想藝術大賞男子新人獎，也令人期待他在這部作品的演技變身，預告中他似乎是位充滿野心的檢察官，是否會暗中協助父親的組織？

李浚赫也將演出本片中的關鍵人物，在哥哥蘇志燮離開組織後，他被培養成接班人，卻突然遭到莫名襲擊而喪命，到底這是否為組織內策畫的？或是其他組織伺機而動挑起爭端？就是哥哥出動重返組織復仇的原因。片中更有車勝元以及孔明的特別演出，陣容相當華麗，精彩可期。

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