《某一天》本周将完结！金秀贤接受监狱老大特训的剧照公开：最后一集不要哭了，用力反击吧！

（最新 EP.7-8 预告）真相到底是什么？！！！TAT 希望结局能给我一个痛快～。

由金秀贤与车胜元两位大咖主演的悬疑剧《某一天》即将在本周末完结，官方也是出了最新剧照和预告，让观众们一睹为快，同时，虐了男主六集的状态下，观众们也希望能看到金秀贤痛快反击的模样。



以往金秀贤的角色，都是各种呼风唤雨，又或者是个超级打手，能力极强，那么这部剧他演的角色「贤秀」，就是一个宇宙超级弱鸡（最弱体质），到处被打压，委屈到一个极致，从头哭到尾一点都不夸张。



★回顾EP.5－6剧情：《某一天》上演历代级反转！法庭对峙超精彩，金秀贤被检方逼迫到几近崩溃，尾声错愕收场



不过，最新公开的剧照中，贤秀接受了监狱老大都志泰（金成圭 饰）的特训，两人更加熟识彼此，为了在监狱中生存下来，贤秀即将蜕变出全新的面貌。



▼EP.7-8预告，真相到底是什么？申忠汉律师（车胜元 饰）继续帮贤秀辩护，希望能判他无罪，反之，检察官坚持要判他死刑。最后，贤秀面无表情看著镜子：「我很好奇，你真的认为不是我杀的吗？」、「……是我杀的」



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻