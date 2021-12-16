聖誕夜兩台、跨年夜三台撞檔！2021年末「九大賞」日程&MC陣容一覽表

聖誕夜兩台、跨年夜三台撞檔！2021年末「九大賞」日程&MC陣容一覽表

明星   2021年12月16日   星期四11:00   White  

（圖源：MBC官方海報，SBS官方海報，KBS官方海報）

mark起來~！MBC、KBS、SBS一年一度的電視劇、綜藝、KPOP年末盛典即將開始，準備安排好時間看起來了嗎？ 附上簡易日曆哦~

三大台九大賞年末MC的的重要性想必不用多說了吧，今年既有多次主持的熟面孔，也增添了許多冉冉升起的新面孔。以下按時間順序，對應KBS、SBS官方預告，MBC尚未進行預告片宣傳。
（圖源：KSD自製）

▼KBS歌謠大祝祭 12月17日週五20：30
MC陣容：AOA雪炫，SF9路雲，ASTRO車銀優

▼SBS演藝大賞 12月18日週六20：35
MC陣容：李昇基，張度練，韓惠珍

▼SBS歌謠大戰 12月25日週六18：00
MC陣容：Boom，SHINee Key，ITZY有娜

▼KBS演藝大賞 12月25日週六 21:15
MC陣容：金成柱，文世潤，韓善夥

▼MBC演藝大賞 12月29日週三 具體時間未定
MC陣容：全炫茂，演員李相二，前gugudan金世正
（圖源：TVDaily）

▼MBC演技大賞 12月30日週四21：00
MC陣容：金成柱單獨MC
（圖源：TVDaily）

▼MBC歌謠大祭典 12月31日週五 具體時間未定
MC陣容：少時潤娥，2PM李俊昊，張聖圭
（圖源：TVDaily）

▼KBS演技大賞 12月31日週五20：30
MC陣容：成始璄，金所炫，李到晛

▼SBS演技大賞 12月31日週五21：00
MC陣容：申東燁，金裕貞

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