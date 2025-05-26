《山寨人生》無限期延播！女主曹寶兒小心翼翼開口提金秀賢：我的發言可能會傷害到某些人

女演員曹寶兒日前接受媒體訪問，談及Netflix新劇《吞金》之餘，也首次對與金秀賢主演的Disney+原創劇《山寨人生》無限期延播一事，做出小心回應。

曹寶兒於日前出席了Netflix原創劇《吞金》的媒體採訪。 《吞金》講述消失多年的朝鮮最大商團之子「弘郎」失憶後歸來，與懷疑其真實身份的異母姊姊「在伊」之間，逐漸產生難以言喻情感的神秘古裝愛情故事。 該劇由《紙房子：共同經濟區》、《鬼客：The Guest》、《Voice》的金洪善導演與《Dr. Brain》的金珍雅編劇聯手打造。



曹寶兒原本預計以《山寨人生》作為婚後復出作品，但因主演金秀賢的爭議導致播出計劃暫緩，改以《吞金》率先回歸小螢幕。對於《山寨人生》的情況，曹寶兒小心表示：「我很謹慎。 我的發言可能會傷害到某些人，所以我希望保留一點空間。」她補充：「《山寨人生》是大家團結一心準備已久的作品，傾注了很多感情。 希望有一天，這份努力能夠被大家看到，帶來好的結果。」

她也分享了婚前拍攝、婚後公開的特殊感受：「拍了8個月，去年5月結束拍攝，現在播出真的很有感觸。 拍的時候還是單身，公開的時候已經結婚了，覺得像是『小寶兒』演的戲（笑）。 這期間我經歷了很多人生變化。」



談到婚後首次挑戰古裝劇，曹寶兒透露：「拍攝很有趣，也感受到古裝劇的困難與魅力。 地點也非常多樣，穿著韓服與髮髻的感覺很新鮮。 冬天拍攝時，我還穿了五層睡褲來保暖呢！」

曹寶兒以穩健的態度和真誠的分享，展現出作為演員與新婚人妻的成熟魅力，讓人更期待她在《吞金》以及未來作品中的表現。

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