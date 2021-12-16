李瑞鎮真的扮禿頭！《內科朴院長》最新劇照公開，端坐辦公室頭頂發光、假髮片引人矚目！

之前看到導演說「海報不是合成的」還有點不敢相信，看到劇照之後瞬間有實感了！ #內科朴院長 #李瑞鎮

《內科朴院長》今天公開了李瑞鎮的劇照，他飾演的朴院長終於擁有了自己的診所，信心滿滿地坐在安逸的辦公室裡，眼神和頭頂一樣閃亮，旁邊的檯燈上則掛著他最隱秘的秘密——假髮片。



李瑞鎮表示：「從小就喜歡喜劇。 當時流行情景喜劇，我很愛看《幽默一番地》這類節目，現在也很喜歡美國的喜劇電視劇《摩登家庭》和情景劇、gag節目。 選擇《內科朴院長》也是因為它的B級喜劇感性。 」



除了首次演喜劇之外，李瑞鎮的「地中海髮型」形象大變身也引起不少關注。 李瑞鎮說：「作為演員不覺得扮裝和變裝辛苦。 第一次扮裝那天工作人員全都笑了，在片場露出光頭時現場每個人都給出歡呼。 看到大家的反應我覺得這次扮裝很成功，感到欣慰。 」李瑞鎮說看到有人對海報留言「連李瑞鎮都那麼努力生活，我們也要更努力才行」，表示：「我也要更加努力生活。 」



《內科朴院長》講的是夢想成為一名真正醫生、初次開診所的朴院長，卻在毫無病患的診療室中苦惱醫術和商術，再次經歷殘酷現實的搞笑故事。 原著同名網漫的作者是擁有20年從業經驗的醫生，電視劇版則由廣告界知名Hit Maker導演徐俊範（音）負責劇本和演出，明年1月14日通過TVING公開。

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