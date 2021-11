《現正分手中》EXO世勳以「公子哥形象」圓臉登場，帥度居然下降了！粉絲：還不如站姐拍的好看～

真的有很多粉絲為了看 EXO 世勳而追劇,但登場時網上卻是一片哀嚎。

由宋慧喬與張基龍主演的 SBS 都市愛情新劇《現正分手中》最新一集(EP.4)中,讓粉絲們期待已久的 EXO 世勳終於登場,但呈現出來的效果,似乎讓人有些傻眼。

早先官方公開的劇照中,世勳身穿皮衣帥氣的模樣,讓人期待他演出的「公子哥」角色,飾演新人設計師「黃治亨」,是河英恩(宋慧喬 飾)組裡的小職員,但同時也是公司老闆的兒子,擁有令人無法抵擋的天然魅力。

