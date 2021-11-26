《現正分手中》EXO世勳以「公子哥形象」圓臉登場，帥度居然下降了！粉絲：還不如站姐拍的好看～

真的有很多粉絲為了看 EXO 世勳而追劇，但登場時網上卻是一片哀嚎。

由宋慧喬與張基龍主演的 SBS 都市愛情新劇《現正分手中》最新一集（EP.4）中，讓粉絲們期待已久的 EXO 世勳終於登場，但呈現出來的效果，似乎讓人有些傻眼。

早先官方公開的劇照中，世勳身穿皮衣帥氣的模樣，讓人期待他演出的「公子哥」角色，飾演新人設計師「黃治亨」，是河英恩（宋慧喬 飾）組裡的小職員，但同時也是公司老闆的兒子，擁有令人無法抵擋的天然魅力。

OH SEHUN’s still images for the new SBS Fri-Sat drama ‘Now, we are breaking up’ have been revealed!

To transform into ‘황치형’, the new employee at the fashion company ‘더원’!

1st episode to be broadcast on 11/12 10PM KST!#OHSEHUN #오세훈 #EXO #엑소 #지금헤어지는중입니다 pic.twitter.com/8UDrEPWzk6 — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) October 28, 2021

但真正播出他登場的片段時，卻顯得臉頰圓潤，讓粉絲直呼可惜了～！



雜誌勳～



公司概念照的勳～



站姐鏡頭裡的勳～

總之，演員勳加油！！！

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